Política

Entrevista a Aitor Esteban

El PNV cree que si ETA se disuelve dejará sin argumentos al Gobierno

Redacción

16/12/2013

Aitor Esteban ha criticado que el ministro de Interior no responda a las propuestas que se le hacen tras "la nueva situación en Euskadi".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado que si ETA "entrega las armas o incluso se disuelve" dejará sin argumentos al Ministerio del Interior para seguir "enrocado". No obstante, ha reconocido que no es optimista respecto a la posibilidad de que "vaya a haber pasos por parte de Madrid".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, el representante jeltzale ha criticado, además, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de quien ha señalado que no está respondiendo a las propuestas que se le hacen tras "la nueva situación en Euskadi".

"Últimamente ya no se si el ministro es del sector ultra de su partido, ya que no tienen ningún guiño a otro sector de la sociedad", ha indicado, para añadir que la formación jeltzale ha sido bastante considerada con él, "esperando que reaccionara a las propuestas que se les estaban haciendo y fuera sensible a la nueva situación en Euskadi, pero esto no está resultando así".

Tras señalar que Fernández Díaz ha realizado declaraciones "bastante desgraciadas que ha tenido que rectificar", Esteban ha incidido en que la única manera de conseguir avances en materia penitenciaria es "quitando excusas" al Ministerio del Interior.

"Si ETA ha tomado la decisión de no actuar más, de dejarlo, un paso como entregar las armas o incluso disolverse le dejaría sin argumentos al Ministerio para seguir enrocado. Sin embargo, no soy optimista de que vaya a haber pasos por parte de Madrid", ha añadido.

Asimismo, el diputado jeltzale ha negado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladase al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "un calendario de excarcelación" de presos de ETA y sí "medidas, reflexiones, pasos que el Gobierno podría dar dentro de la legalidad". "Lo terrible no es que no haya tomado en consideración lo que se le decía sino que ni siquiera haya contestado", ha lamentado.