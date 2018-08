Política

PSE pide a Urkullu que no lleve a Euskadi al 'despeñadero soberanista'

Redacción

23/12/2013

El secretario general del PSE-EE pide al lehendakari que centre su gestión en "crear empleo" e impulsar "la economía productiva".

El secretario general del PSE, Patxi López, ha emplazado hoy al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que el próximo año lidere a la sociedad vasca en el camino de la recuperación y "no en el despeñadero soberanista", al considerar que el nuevo estatus no es ahora una prioridad para la gente.



López ha hecho este llamamiento a Urkullu en una comparecencia ante los medios en la sede del PSE en Bilbao para hacer un breve balance del curso que ahora acaba.



El líder de los socialistas vascos ha considerado que la prioridad es centrar "los esfuerzos en crear empleo, impulsar la economía productiva, acompañar a las empresas y crear las condiciones para ser más competitivos".



"Y no en subirnos a una noria soberanista con la que alguno, igual más por inercia que por convicción, nos quiere volver a enredar", ha advertido ante los planes que pueda tener el PNV.



Frente a "consultas secesionistas confusas y nuevos estatus intencionadamente inconcretos", López ha exhortado a Urkullu a que "no yerre en el tiro" y distinga entre "lo que está demandando de forma urgente y perentoria la gran mayoría de la sociedad y lo que son aspiraciones de parte".



López ha subrayado que 2014 debe ser un año en el que el Gobierno del PNV "se ponga a trabajar" con "realismo, responsabilidad y trabajo conjunto", siguiendo la estela de los pactos alcanzados con el PSE en materia económica.