Desanexión de Igeldo

EH Bildu pide al PNV que no recurra 'el derecho a decidir de Igeldo'

23/12/2013

La coalición ha afirmado que "la aceptación de su desanexión no es más que un ejercicio práctico de respeto de la opinión" de sus vecinos.

La coalición abertzale EH Bildu ha hecho un llamamiento al PNV para que "no interponga ningún recurso contra el derecho a decidir de Igeldo" y ha afirmado que "la aceptación de su desanexión no es más que un ejercicio práctico de respeto de la opinión" de sus vecinos.

Las dirigentes de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia y Ainhoa Beola han ofrecido una rueda de prensa sobre la desanexión de Igeldo de Donostia-San Sebastián. Ambas han recordado que la formación abertzale concede a la creación del nuevo municipio "la magnitud que tiene, ni más ni menos", pero sin que "deje de ser un ejercicio real del derecho a decidir".

"Se podrá estar de acuerdo o no con esta decisión, pero corresponde a todos los agentes y partidos políticos aceptarla. No puede ser de otra manera", han señalado y han recalcado que "no se puede limitar la decisión de la ciudadanía".

"Estamos realmente preocupados con las maniobras e intentos de algunos partidos políticos, empeñados en que la decisión de las personas que viven en Igeldo no se materialice".

La coalición abertzale ha criticado "la actitud antidemocrática del PSE-EE y del PP en contra del derecho a decidir" ya que, "con la Constitución Española en la mano, niegan su condición de pueblo a Cataluña y a Euskal Herria" e insiste en que, aunque "el caso de Igeldo no es equiparable", en "esencia" se trata "de lo mismo: del reconocimiento del derecho a decidir".

Tras afirmar que "el posicionamiento del PNV" en este sentido "es clarificador a la par que preocupante, porque está diciendo no al derecho a decidir de la ciudadanía de Igeldo", EH Bildu opina que la "estrategia política" de la formación jeltzale, "de la mano de PP y PSE-EE" en el Ayuntamiento donostiarra tiene el "único objetivo" de "negar el derecho a decidir de Igeldo".

Por este motivo, ha hecho un llamamiento "a todas las formaciones políticas, y en especial al PNV, para que respeten la decisión de los ciudadanos de Igeldo" y "abandonen todas las iniciativas encaminadas a impedir" que este territorio "sea municipio".

"El PNV está a tiempo de hacerlo porque hay tiempo antes del pleno del día 27 para desistir de presentar recurso contra el derecho a decidir de Igeldo", ha recalcado EH Bildu, que se muestra confiada en que ese día "no se constituya un frente a tres contra el derecho a decidir".