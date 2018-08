Política

Entrevista

Zaragoza no cree que una escisión de ETA vuelva a la lucha armada

24/12/2013

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional no niega, no obstante, el riesgo de que haya "posiciones extraordinariamente duras" en el seno de la banda.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, no cree que "tenga visos de verosimilitud" una escisión en el seno de ETA con el objeto de volver a la lucha armada y, pese a reconocer que "ese riesgo siempre existe", considera que en todo caso provendría de un sector "muy minoritario".

Zaragoza no niega, no obstante, el riesgo de que haya "posiciones extraordinariamente duras" en el seno de la banda "en el sentido de volver a la ETA de antaño, de mantener la actividad terrorista como un medio de presión política al Estado".

El mundo de ETA y su entorno, explica, "no es homogéneo", "no existe una opinión unánime a si ETA debe desaparecer o no", por lo que "la estrategia de finalizar con la actividad terrorista y de proceder de forma progresiva a la disolución de la banda o la entrega de las armas" no tiene por qué ser "una estrategia unánimemente compartida".

"Puede haber casos de presos históricos que han estado muchos años en la cárcel que sigan pensando que ETA no debe desaparecer sino que debe continuar con la actividad violenta que ha desarrollado durante los últimos 50 años", precisa el fiscal jefe, al ser preguntado por ciertas informaciones que apuntan a esa posible escisión por parte del núcleo duro de la banda terrorista. De ser así, entiende que se trataría de "un sector muy minoritario" y anuncia que desde la Fiscalía trabajan "para que eso no suceda, que no vuelvan a hacerse con las riendas de la organización terrorista, desarticularlos, detenerlos si llega el caso y evitar que se produzca una continuación de una actividad terrorista que ha tenido en jaque a la sociedad española durante tantos años".

Sobre la posibilidad de que en un futuro próximo ETA anuncie su disolución o la entrega de la armas, Zaragoza advierte de que realizar "juicios de previsibilidad sobre lo que va hacer ETA es muy difícil", ya que tanto la disolución de la banda armada como la entrega de armas "es responsabilidad exclusiva" de la organización terrorista.

"Lo único que puedo decir -añade- es que todos, desde el punto de vista policial, judicial, desde la Fiscalía, estamos trabajando día a día al máximo para conseguir o para obligar a la organización terrorista a que se disuelva de una vez, que la disolución sea un hecho, que entregue las armas, los explosivos, y para que se pongan a disposición de la Justicia las decenas y decenas de personas que en estos momentos tienen reclamaciones pendientes".