Muñoz: 'La ponencia de autogobierno acabará como el Plan Ibarretxe'

Redacción

25/12/2013

El secretario general de ELA aboga por un acuerdo entre todos los abertzales, porque la transversalidad no es posible con un Gobierno central que "niega el derecho a decidir".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado que la ponencia sobre autogobierno que se constituirá en el Parlamento vasco es una estrategia "perdedora" por parte del PNV y cree que no tendrá un "resultado distinto" al Plan Ibarretxe. En este sentido, ha defendido un acuerdo entre abertzales porque, si el punto de partida es la búsqueda de la transversalidad con quien "niega" el derecho a decidir, "es el punto final".

En una entrevista a Europa Press, el dirigente del sindicato ELA ve poca virtualidad a la constitución de la ponencia de un nuevo estatus político para Euskadi, una iniciativa que registrará este jueves el PNV en el Parlamento vasco.

A Muñoz le llama "poderosamente la atención" que, a diferencia de la vía utilizada en Cataluña, en Euskadi la referencia del Gobierno y del PNV sea la "bilateralidad", cuando "no existe bilateralidad con España".

"No existe posibilidad de acuerdo equilibrado con España y lo decimos después de la experiencia del Plan Ibarretxe, bloqueado en el Parlamento español cuando fue el lehendakari a su defensa, ¿qué ha cambiado en la realidad española con la presencia del PP para confiar en la bilateralidad?, se ha preguntado.

En este sentido, ha apuntado que, desde ese punto de vista, la referencia de la bilateralidad es una "referencia perdedora en términos políticos". "No hay ninguna oportunidad para la bilateralidad. Es legítimo el planteamiento, pero es que España no quiere. No es posible la bilateralidad entre entes jerárquicamente subordinados", ha añadido.