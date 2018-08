Política

Tertulia política

El PNV no admitirá el derecho a veto en la ponencia de autogobierno

Redacción

28/12/2013

La parlamentaria jeltzale María Eugenia Arrizabalaga ha precisado que el PNV no espera que salga una declaración "unilateral de independencia", pero que intentará lograr el "máximo consenso".

El PNV ha advertido hoy de que no admitirá vetos en la ponencia de autogobierno que se creará en el Parlamento Vasco en los primeros meses de 2014, y ha defendido que debe funcionar por mayorías, aunque ha precisado que no espera que de ella salga una declaración "unilateral de independencia".

La parlamentaria vasca del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha hecho estas reflexiones en la tertulia política de Radio Euskadi, en la que también han intervenido Juanjo Agirrezabala (EH Bildu), Txarli Prieto (PSE-EE), Antón Damborenea (PP) y Gorka Maneiro (UPyD).

Arrizabalaga (PNV) ha defendido que la ponencia planteada por su partido esta semana a través de una proposición no de ley pretende que cada formación presente en ella sus ideas para mejorar el autogobierno vasco con el objetivo de lograr el "máximo consenso, en la medida que sea posible". No obstante, ha dejado claro que en la misma "no se admitirá el derecho a veto", sino que sus acuerdos deben estar basados "en el principio democrático que establece que todos los proyectos políticos son viables y factibles siempre que consiga las mayorías necesarias". El PNV tiene 27 de 75 parlamentarios, EH Bildu cuenta con 21, PSE-EE con 16, PP con 10 y UPyD con uno.

Arrizabalaga ha precisado que el PNV es un partido con "anhelo" independentista, pero "pragmático", que reconoce que de la ponencia no saldrá una declaración de "independencia unilateral", sino un acuerdo "de mayor capacidad de autogobierno". Además, ha apuntado que se ocupará del autogobierno vasco, sin referirse a Navarra, al indicar que "los navarros hablarán en su propio nombre".

PP: "juerga nacionalista"

Por su parte, Damborenea (PP) ha considerado que el PNV pretende que todos los partidos vascos escriban juntos "una carta a los Reyes Magos", en la que "es muy complicado que el PP pueda escribir junto con los representantes de EH Bildu".

"Si el PNV nos va a plantear en ponencia su programa electoral (en el que se incluye una consulta para 2015) se lo puede ahorrar porque eso no lo vamos a comprar. Si vamos a asistir a una juerga nacionalista nos podemos ahorrar el perder el tiempo en semejante ponencia", ha advertido.

EH Bildu apuesta por el derecho a decidir

Desde EH Bildu, Juanjo Agirrezabala ha planteado que el objetivo de la ponencia debe ser la independencia y ha subrayado que si el PNV tiene la voluntad política de llevarlo adelante puede contar con el apoyo de la coalición abertzale.

"El folio en blanco puede ser fácil de escribir siempre que el PNV defienda que el sujeto político es Euskal Herria y tenga la voluntad política de llevar a la práctica el derecho a decidir", ha insistido.

PSE-EE: "La independencia es una chapuza"

El socialista Txarli Prieto ha opinado que la capacidad de mejorar el autogobierno vasco es "bastante limitada", al tiempo que ha criticado que el PNV plantee en la ponencia "un concurso de redacción" en el que todos los grupos "se pongan a escribir como en el colegio".

"La independencia no es prioritaria y es una chapuza", ha denunciado Prieto, quien ha recordado lo que ha sucedido con Igeldo, cuya desanexión de la ciudad de San Sebastián fue permitida por la Diputación guipuzcoana y va a ser recurrida por el Ayuntamiento de la capital donostiarra.

UPyD: Euskadi a "la ruina"

Por último, Maneiro (UPyD) ha confirmado que estará en la ponencia, pero ha dejado claro que no colaborará en la pretensión del PNV de "alcanzar la independencia" porque sacaría a Euskadi de Europa y la llevaría a "la ruina".