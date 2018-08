Política

Desanexión

Donostia acuerda pedir la suspensión del Decreto foral sobre Igeldo

Redacción

02/01/2014

La medida ha sido aprobada con los votos a favor de PNV, PSE y PP, que son los grupos que la propusieron, en tanto que Bildu ha votado en contra.

La comisión de Servicios Generales del Ayuntamiento de Donostia ha acordado este jueves solicitar la suspensión del Decreto foral de la Diputación de Gipuzkoa sobre la desanexión de Igeldo de la capital guipuzcoana. La medida ha sido aprobada con los votos a favor de PNV, PSE y PP, que son los grupos que la propusieron, en tanto que Bildu ha votado en contra.

En la comisión, el portavoz del grupo municipal del PSE-EE, Ernesto Gasco, ha destacado que el informe previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales sobre la desanexión de Igeldo elaborado por la asesoría jurídica municipal "explica claramente los pasos que no ha dado conforme a derecho" el Ejecutivo foral de Bildu para tomar su "ilegal y precipitada" decisión, con la que la capital guipuzcoana sale "muy perjudicada".



A su juicio, el Gobierno municipal de Bildu y el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, deberían "tomarse este tema con más seriedad y rigor", porque "no se puede permanecer en el no se sabe, no contesta" y quedarse "de brazos cruzados". En este sentido, ha vuelto a pedir la dimisión de Izagirre porque la ciudad "se merece acuerdos, diálogo y entendimiento" no el "desastre absoluto" y el "desgobierno" que, a su juicio, está sufriendo.

PNV: "Actuación unilateral de la Diputación, con la complicidad del Gobierno local de Bildu"



Por su parte, la edil del PNV Aitziber San Román ha lamentado que la actuación "unilateral" de la Diputación ha contado con la "complicidad" del Gobierno local de Bildu que "deja hacer y se esconde". La concejal jeltzale ha opinado que se trata de "un cambalache mediático para los intereses de Bildu". El edil del PP, mientras, ha opinado que los ediles de Bildu que han votado en contra de que se lleve a los tribunales el Decreto foral "antijurídico y unilateral" sobre la desanexión de Igeldo "no son dignos de ser ediles de este Ayuntamiento".

Por su parte, la edil de Bildu Naiara Sanpedro ha defendido la postura mantenida por Bildu en esta cuestión de que hay que "respetar" el resultado de la consulta popular sobre la desanexión celebrada en Igeldo y que no se debe "judicializar" este proceso. A ello ha añadido que Izagirre es "el alcalde de todos los donostiarras".