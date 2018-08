Política

Manifestación en Bilbao

Decenas de miles de personas, en la marcha histórica por la paz

Eider Garaikoetxea | eitb.com

11/01/2014

En la manifestación, que debía ser silenciosa, se han escuchado gritos a favor de los presos y de la amnistía.

Histórica y multitudinaria; dos de los adjetivos que podrían definir la manifestación que, bajo el lema 'Derechos Humanos, acuerdo, paz', ha recorrido hoy las calles de Bilbao. Según estimaciones de la Policía Municipal, entre 100.000-110 personas han participado en la marcha, donde muchos de los asistentes han coreado gritos a favor del acercamiento de los presos.

Convocada por PNV, Sortu, EA, Alternatiba, Aralar, ELA y LAB y con el apoyo de Geroa Bai, la marcha ha partido poco después de las 18:00 horas de la plaza de La Casilla, entre aplausos de los allí congregados. La movilización por la paz y el acuerdo finalizaba en el Ayuntamiento a las 19:30, sin declaración final y entre gritos a favor de los presos.

Ni los convocantes ni la Ertzaintza han facilitado datos de participación, aunque según estimaciones de la Policía Municipal de Bilbao, se ha reunido entre 100.000 y 110.000 personas.

La manifestación, que eitb.com ha seguido en directo, había sido convocada con carácter silencioso, sin embargo, buena parte de los asistentes ha coreado gritos en favor de los presos y de la amnistía.

Bilbao, colapsado

La gran cantidad de gente congregada en las inmediaciones de la calle Autonomía y la plaza Casilla ha provocado que la marcha haya tenido dificultades para avanzar. Así, la manifestación se ha visto detenida por momentos y los ciudadanos anónimos que portaban la pancarta han tenido que abrirse paso entre la multitud.

La de hoy ha sido, sin duda, una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos.

Amplia representación política

Entre los dirigentes políticos que se han participado en la marcha, se encontraban Joseba Egibar, Andoni Ortuzar, Itxaso Atutxa (PNV); Larraitz Ugarte, Martin Garitano (EH Bildu); Rufi Etxeberria (Sortu), así como los máximos responsables del resto de partidos convocantes y de los sindicatos ELA y LAB. Como estaba anunciado, el Gobierno Vasco no ha participado en la manifestación pero sí ha acudido la presidenta del Parlamento autonómico, Bakartxo Tejeria (PNV).

Autorizada poco antes del inicio

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidía al filo de las 17:00 no prohibir la manifestación, al considerar que la convocatoria no presenta indicios de delito y no se puede acreditar "la existencia de datos objetivos de los que pueda derivarse coincidencia" con la marcha vetada ayer por el juez Eloy Velasco.

Tras recibir los informes del Gobierno vasco y las Fuerzas de Seguridad del Estado (Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil), el juez rechazaba la petición de prohibición planteada por tres asociaciones de víctimas del terrorismo en un auto en el que destacaba que los convocantes de las dos manifestaciones "son distintos y los objetivos de una y otra diferentes", por lo que "no puede desprenderse una relación de los convocantes del acto de hoy con cualquier organización ilegal".