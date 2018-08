Política

Entrevista

Egibar cree 'chocante' que los detenidos sean 'brazo operativo de ETA'

Redacción

14/01/2014

Sobre la manifestación del sábado, el jeltzale espera que no se produzcan "situaciones excepcionales" a las que su partido tenga que responder.

El presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha considerado hoy "chocante" que se haya acusado a los detenidos la pasada semana de ser un "brazo operativo" de ETA, al tiempo que ha criticado al PP por actuar con "irresponsabilidad" porque sabe que la decisión de ETA "no tiene vuelta atrás".



En declaraciones a Onda Vasca, Egibar ha afirmado que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decretó ayer la prisión incondicional para los ocho detenidos el pasado miércoles en la CAV y Navarra por integrar supuestamente el llamado "frente de cárceles" de ETA, "después de hora y media que tardó en tomarles declaración".



Egibar ha señalado que "sí es verdad" que el grupo de coordinación con los presos "se dio a conocer públicamente" como tal, pero, ha agregado, "de ahí a concluir que son un brazo operativo más de la organización armada resulta cuando menos chocante".



A su juicio, el Gobierno se comporta con "irresponsabilidad" porque "realmente tiene la seguridad plena de que la decisión" de ETA de cesar la violencia "ya no tienen vuelta atrás".



Egibar ha opinado que el Gobierno del PP ha llegado a la conclusión de que no ve necesidad de "arriesgar en ninguna de las políticas" y no cambia la política antiterrorista, "cuando ya no tiene organización terrorista a la que combatir".



No obstante, ha agregado Egibar, en los últimos meses el PP ha recibido "mensajes clarísimos" como la manifestación celebrada el sábado en Bilbao.



A este respecto ha remarcado que el PNV espera que no se produzcan "situaciones excepcionales" a las que su partido tenga que responder y ha subrayado que con la marcha de Bilbao "se ha dicho stop a Madrid" y se ha lanzado un mensaje a la propia ETA, "que todavía tiene decisiones que adoptar".