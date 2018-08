El PP rechaza que Interior explique en el Congreso la Ãºltima operaciÃ³n

Política

El PP rechaza que Interior explique en el Congreso la última operación

14/01/2014

El PNV pedía que el ministro Fernández Díaz aclarase el sentido de las detenciones de los intermediarios del EPPK; el PSOE, por su parte, que compareciese para explicar los "errores" de la operación.

El PP ha rechazado este martes la petición del PNV para que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparezca este mes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del "sentido, el interés y las circunstancias" que justificaron la operación de la Guardia Civil en la que fueron detenidos ocho intermediarios del EPPK. A juicio del PP, todos esos extremos están "claros" y son los jeltzales los que deberían explicar por qué convocaron una manifestación conjunta con Sortu el pasado sábado en Bilbao.

Así lo ha afirmado el portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado por Bizkaia, Leopoldo Barreda, para quien "llama la atención que haya que explicar determinadas cosas a los demócratas", y quien ha reprochado al PNV que, más allá de sentirse "decepcionados" con la marcha en la que se escucharon gritos en favor de los presos, no haya "rectificado" su actitud de acercamiento a la izquierda abertzale.

"El sentido, interés y circunstancias de la operación están claros; los que no lo están son los del PNV, sus ansiedades, sus miedos y quizás su vértigos ante las circunstancias", ha sentenciado el portavoz 'popular'.

''Nefasta gestión del Ministerio''

Barreda respondía así a las críticas vertidas en su intervención por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha tachado de "nefasta" la "gestión" que Interior ha hecho de este asunto.

"Si tan peligrosos eran y tan urgente era detenerlos ¿por qué no se les detuvo antes?", ha espetado a los 'populares'. A su juicio, "da la sensación" de que, "ya que no había ningún comando a mano" se decidió actuar contra los abogados, por "razones mediáticas y para lavar la cara de Gobierno" ante las "presiones" que estaba recibiendo de la "derecha" situada "muy a la derecha".

"Siguen con el todo es ETA"

En los mismos argumentos ha incidido el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, quien ha acusado a Fernández Díaz de no dejar de "meter la pata" y de seguir con su "propaganda mediática" del "todo es ETA". "El problema no estriba en que el ministro sea Mortadelo o Filemón, sino que el PP no ha tomado ninguna decisión a raíz del alto el fuego de ETA", ha remachado el diputado de Aralar.

Apoyo del PSOE, Izquierda Plural y UPyD

Por su parte, el dirigente del PSOE Antonio Hernando se ha mostrado de acuerdo con que el ministro dé explicaciones en el Congreso porque en este caso se han producido "errores", pero ha reafirmado su apoyo al Gobierno en materia antiterrorista.

Desde la Izquierda Plural, su portavoz José Luis Centella, ha reclamado que Fernández Díaz, dé cuenta del cese de su exdirector de comunicación y de las consecuencias "políticas" de la operación, de manera, que se pueda debatir sobre la política antiterrorista.

Rosa Díez ha apoyado que comparezca el ministro, pero "justo por lo contrario" de por lo que lo pide el PNV, es decir, para explicar que "el Estado no está en tregua" y que la polémica operación ha sido "brillante, muy exitosa e importante en términos democráticos" y también los "deslices" que cometió su ministerio y que estuvieron a punto de "dar al traste" con la misma.