Política

Tras la manifestación

Rajoy no tiene 'ninguna intención' de variar su política penitenciaria

Redacción

15/01/2014

Por el momento, el presidente español no ha programado en su agenda la reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que no tiene "ninguna intención" de cambiar la política penitenciaria en relación con los presos de ETA, como le demanda el PNV.



Así se ha pronunciado en una conversación informal con la prensa al término de su visita oficial a Estados Unidos, en la que ha negado tajantemente estar pensando en poner fin a la actual política de dispersión de los presos o excarcelar a reclusos enfermos.



Rajoy también ha reconocido que por el momento no hay programada en su agenda una entrevista con el lehendakari, Iñigo Urkullu.



Las declaraciones del jefe del Ejecutivo están en línea con la primera reacción del Gobierno tras la manifestación del sábado, suministrada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez. Desde Jerusalén, Díez aseguró que "la política penitenciaria no va a cambiar por una o dos manifestaciones" y remarcó que esa política "se enmarca en la ley".