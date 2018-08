Política

Entrevista en Radio Euskadi

Alonso: 'La manifestación no condicionará la reunión Rajoy-Urkullu'

Redacción

15/01/2014

El portavoz del PP en el Congreso asegura que la relación entre su formación y el PNV es "fluida y cordial".

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha asegurado la reunión pendiente entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, se producirá sin que "la condicionen los últimos acontecimientos", en referencia a la manifestación del pasado sábado en la que el PNV salió a la calle junto a Sortu bajo el lema 'Derechos humanos, acuerdo y paz'.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Alonso ha afirmado que no tienen conocimiento de que se haya concretado una fecha para el encuentro, solicitado por el lehendakari antes de la polémica suscitada por la asistencia de los jeltzales a la marcha y de la desconfianza mostrada por el Gobierno Vasco sobre la operación contra los interlocutores del EPPK.

En este sentido, ha recordado que "ha habido una relación fluida y cordial" entre PP y PNV "dentro de las diferencias que tenemos con el PNV, que es natural". Además, ha destacado que "se ha tratado de cuidar también la relación institucional entre el presidente del Gobierno y el lehendakari".

"Por tanto, no es mucha novedad que se reúnan o se vean porque ya se han visto más veces. Es normal que, con cierta periodicidad, se puedan encontrar. La fecha no la sé, pero no va a esta condicionada por los últimos acontecimientos", ha concluido.