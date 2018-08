Política

Reunión en Madrid

Rajoy garantizará a Barroso que España seguirá con reformas

Redacción

17/01/2014

Aunque no está en la agenda, durante la reunión de hoy podría salir a relucir el proceso soberanista abierto en Cataluña. Esta misma semana Durao Barroso ha dicho que 'Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza'

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, informará hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, sobre "los frutos que están empezando a dar las reformas como ya recogen algunos datos económicos y le garantizará que España no va a aparcar las reformas", según han fuentes del Gobierno español.



Rajoy y Barroso, que coincidieron este jueves en Yuste (Extremadura) con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V al exprimer ministro portugués, se reunirán hoy en Madrid en el Palacio de la Moncloa para discutir la situación económica y el fin del rescate bancario.



A este encuentro bilateral entre ambos seguirá un almuerzo de trabajo, al que se unirán los ministros de Economía, Luis de Guindos, Hacienda, Cristóbal Montoro, Empleo, Fátima Báñez y Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. También está previsto que el presidente de la Comisión Europea sea recibido en audiencia por el Rey Juan Carlos.



Durante la reunión en Moncloa - que es una continuación de la que Rajoy ya realizó el pasado 5 de junio a Bruselas con varios ministros-, el presidente español insistirá en su mensaje de que "en pleno ecuador de la legislatura se han sentado las bases de la recuperación económica".



Como ha venido haciendo en recientes intervenciones públicas de carácter económico, la última en su viaje oficial a Estados Unidos, Rajoy subrayará que "ya nadie habla de rescate y ha bajado la prima de riesgo". Eso sí, admitirá que poner coto al desempleo sigue siendo el primer objetivo del Gobierno.



Ante la petición de la Comisión Europea para que no deje de insistir en las reformas, entre ellas la laboral, el presidente del Gobierno le garantizará que su Gobierno no va a parar de hacer reformas para salir de la crisis, según fuentes del Palacio de la Moncloa.



El propio Durao Barroso ha puesto en valor este jueves el "notable esfuerzo realizado por los españoles para superar las dificultades económicas, subrayando que se va en la buena dirección, aunque aún queda trabajo por hacer".



El debate catalán



Aunque no está en la agenda, durante esa entrevista en el Palacio de la Moncloa podría salir a relucir el proceso soberanista abierto en Cataluña, un asunto sobre el que se ha pronunciado en varias ocasiones el presidente de la Comisión Europea. Así, Durao Barroso ya ha dicho que, aunque no es competencia de la Comisión Europea pronunciarse sobre cuestiones internas que afectan a España, "Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea (UE) si se independiza". "Si hay un territorio de un país que vaya a salir de ese país, claro que es otro Estado y ahí tendría que pedir la adhesión, si quiere, a la UE, y los otros países tendrían que aceptarlo para ser miembro", dijo este jueves en TVE.