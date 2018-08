Política

Entrevista en Radio Euskadi

Calparsoro pide a los presos que muestren 'humanidad' y pidan perdón

Redacción

21/01/2014

El Fiscal superior de Justicia del País Vasco apuesta por la 'Vía Nanclares' para lograr la reinserción de los presos de ETA.

El Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, ha abogado porque los presos de ETA muestren "humanidad" hacia las víctimas mediante una petición de perdón "sincera". Además, ha apostado por la 'Vía Nanclares' para lograr la reinserción de los presos y "conseguir una sociedad más cohesionada y justa".



En Radio Euskadi, Calparsoro ha recordado que la Ley Penitenciaria "admite unos grados y márgenes", y en la práctica, la política penitenciaria es competencia del Gobierno y del control judicial.



A su juicio, el acercamiento a prisiones más cercanas a Euskadi puede realizarse dentro de la actual legislación, al igual que la elevación de grados si el pronóstico de reinserción del recluso es favorable. De esta forma, podría pasar de una primer grado, que es régimen cerrado, a un segundo, que es régimen ordinario, donde tiene más ventajas.

No obstante, ha precisado que, para que eso ocurra, el recluso tiene que quererlo y pedirlo. "Los presos de ETA han estado presos de la propia ETA, que no les ha dejado seguir su evolución o tratamiento y estaban en una situación muy dura", ha aseverado.



Calparsoro ha señalado que parece que ya el Colectivo de Presos de ETA ha decidido que los reclusos van a poder pedir que se aplique la Ley en este sentido.

El máximo representante del ministerio público vasco ha afirmado que la Ley Penitenciaria Española "es muy buena y sobre ella tienen muy buena opinión también fuera de España". "No hay que cambiar la Ley", ha indicado.

Caso Cabacas

Por otro lado, Calparsoro, ha opinado que el proceso judicial del denominado caso Cabacas "no tiene por qué manchar" la imagen de la Ertzaintza y ha puntualizado que la "mancha" fue una actuación policial "incorrecta", pero quizás no delictiva.



"Pudo ser una actuación negligente o improcedente, un error, pero eso no quiere decir que haya delito", ha afirmado el fiscal.