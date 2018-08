Política

Manifestación

La AN permite la marcha en apoyo a Zulueta y Sagarminaga

Redacción

24/01/2014

Las asociaciones de víctimas reclamaron la prohibición de la manifestación que se va a realizar hoy a la tarde en Bilbao.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido permitir la manifestación convocada para hoy a las 19.30 horas en Bilbao en apoyo a Arantza Zulueta y Aitziber Sagarminaga, detenidas en la operación ‘Jaque’ contra los interlocutores del EPPK.

En un auto, el magistrado no obstante ha pedido que se ponga en conocimiento del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que estén vigilantes en la manifestación por si se producen actos que puedan incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y que, en este caso, la Ertzaintza adopte las medidas oportunas.



En contra de lo que argumentaban las asociaciones que pedían la prohibición de la marcha, el magistrado argumenta que no existe constancia alguna que permita afirmar que vayan a producirse estos delitos, por lo que no procede restringir el derecho fundamental de reunión.



El magistrado acuerda que si en la protesta se produjesen actos delictivos, los cuerpos de seguridad deben identificar y detener a sus presuntos autores para instruir entonces las diligencias que se consideren oportunas.



El juez ha adoptado esta decisión en conformidad con lo solicitado por el fiscal Javier Zaragoza, quien emitió un informe en el que pedía que no se prohibiera la convocatoria al considerar que no quedaba acreditada la comisión del delito de enaltecimiento de terrorismo.



Las asociaciones de víctimas reclamaron esta prohibición ante la posibilidad de que se produjesen en ella gritos en favor de ETA o la exhibición de fotos de presos.