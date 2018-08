Política

Elecciones Europeas 2014

Maeztu asegura que no tienen 'nada cerrado con ERC para las europeas'

Redacción

25/01/2014

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que su partido podría materializar en "breve" una coalición con CiU para las elecciones europeas del próximo mes de mayo

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha asegurado que él "no diría, en estos momentos, que hay nada cerrado con ERC" para concurrir de forma conjunta a los próximas elecciones europeas.



En declaraciones a Radio Euskadi, Maeztu ha destacado que ERC tiene la propuesta de la coalición soberanista vasca "encima de la mesa", y se está hablando con la formación catalana. Según ha explicado, a partir de que ERC ha decidido "no ir con CiU" a los comicios europeos, "toma prioridad hablar y retomar esas conversaciones". "Pero yo no diría en estos momentos que hay nada cerrado", ha aseverado.

PNV podría concurrir con CiU

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que se puede materializar en "breve" una coalición con CiU para las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Egibar ha explicado en una tertulia parlamentaria en Radio Euskadi que el PNV va a "explorar en los próximos días" esa coalición después de que se haya conocido la decisión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de CiU de concurrir por separado a esa cita electoral.

Ayer, miembros del PNV ya indicaron que no creen que habrá "mayor complicación" para reeditar la coalición a las europeas con CiU .