Rajoy:'Que quede claro, ni habrá referéndum ni se fragmentará España'

Redacción

25/01/2014

El presidente español ha advertido al de la Generalitat, Artur Mas, de que no dialogará sobre una consulta de autodeterminación porque está "fuera de la legalidad".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy en Barcelona que, mientras él sea presidente del Gobierno, ni se celebrará un referéndum soberanista en Cataluña "ni se fragmentará España".



"Que quede claro", ha enfatizado Rajoy, quien ha agregado que, aunque siempre ha procurado "ser prudente", eso "no está reñido con dejar las cosas claras".



El presidente ha asegurado en la convención del PP de Barcelona que España es "un bien indiviso" y que todos los españoles son "copropietarios" del Estado y, por tanto, cuando se trata de España tienen derecho a opinar todos los españoles.



La autonomía, ha insistido en su intervención, no supone la "transferencia de la soberanía, no otorga la propiedad de un territorio sino el derecho a gobernarlo de acuerdo con la ley".



El presidente español ha advertido al de la Generalitat, Artur Mas, de que no dialogará sobre una consulta de autodeterminación porque está fuera de la legalidad y porque la soberanía corresponde a todos los españoles: "Desde luego, que no se me busque para negociar lo que considero que perjudica profundamente al conjunto de mis patriotas".



"Mi obligación es no permitir que se celebre ese referéndum, porque, de lo contrario, estaría violando la ley", ha dicho.



Por eso, ha pedido a los impulsores de la consulta que respeten las reglas de la convivencia y los derechos de los demás, y ha criticado a quienes presentan el 'derecho a decidir' "eufemísticamente" cuando en realidad están hablando de 'derecho de autodeterminación'.



Además, el presidente ha apelado a la "honestidad" de los dirigentes políticos partidarios de la independencia de Cataluña para que "miren a los ojos" de los ciudadanos y les expliquen las consecuencias, "los riesgos y costos" de ese proyecto.



Durante la clausura de la convención que el PP celebra en Cataluña, Rajoy ha afirmado que "eso es lo mínimo que se puede pedir a unos dirigentes políticos responsables".



Según el dirigente del PP, las fuerzas políticas independentistas plantean un "futuro idílico en el que todo sale bien y los inconvenientes no aparecen, ni siquiera en la letra pequeña, y cuando se habla en serio hay que exponer las ventajas y los inconvenientes".