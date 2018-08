Política

Ares afirma ante el juez que 'la Ertzaintza no tortura'

Redacción

05/02/2014

En la Audiencia de Bilbao se ha celebrado la vista oral por la denuncia del exconsejero de Interior contra el abogado Alfonso Zenon, que acusó a la Ertzaintza de torturar por orden de Ares.

El exconsejero de Interior con el Gobierno vasco del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha asegurado este miércoles ante un juez que la Ertzaintza "no tortura" y tampoco él dio "ninguna orden para que lo haga", y ha defendido tanto su "honor y credibilidad", como "la profesionalidad y el buen hacer" de la Policía vasca.

La sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao ha acogido este miércoles la vista oral por la denuncia que presentó hace tres años el dirigente socialista Rodolfo Ares, cuando era consejero de Interior, contra el abogado Alfonso Zenon, por acusar a la Ertzaintza de practicar "torturas" a unos detenidos "siguiendo órdenes suyas".

Los hechos que se juzgan se produjeron en enero de 2010, tras la detención en Ondarroa por la Ertzaintza de varias personas acusadas, entre otras acciones, del atentado cometido por ETA contra la comisaría de la Ertzaintza de la localidad vizcaína, año y medio antes y de ataques terroristas a otros objetivos.

El abogado Alfonso Zenon Castro criticó el trato que supuestamente la Policía vasca había dado a los detenidos y afirmó, "de forma expresa", que "la nueva división antiterrorista de la Ertzaintza tortura a las órdenes de Ares".

Tras estas afirmaciones, el entonces consejero de Interior decidió presentar una querella criminal por calumnias contra el letrado, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao.

Ante el juez, Alfonso Zenon ha relatado las presuntas torturas que le relataron los detenidos, ha denunciado que los interrogatorios "no se grabaron en video", que no se le permitió estar presente en la toma de declaraciones como abogado de los detenidos, y que "tampoco se permitió acercarse a un médico de confianza".

Asimismo, ha dicho que "si lo que interesa es la frasecita que dije aquel día, porque en aquella rueda de prensa dije muchas cosas, pues sí, era mi obligación para con mis defendidos, y volvería a denunciar cualquier hecho que se produjera por malos tratos". No obstante, ha manifestado que su intención "nunca fue falta al honor ni de Ares ni de nadie".

Antes de declarar ante el juez, Ares ha explicado que el letrado que ha acusado a la Ertzaintza "de torturar y de torturar a mis órdenes ha tenido la oportunidad de rectificar y de pedir disculpas, pero no lo ha hecho y se ha demostrado, como no podía ser de otra manera, que no ha habido torturas y que la Ertzaintza nunca ha torturado".En ese sentido, Ares ha considerado que "era imprescindible que se defendieran en los tribunales mi honor y mi credibilidad, pero también la profesionalidad y el buen hacer de la Ertzaintza".