Política

Radio Euskadi

Zabaleta: 'La atención sanitaria a los presos en España es muy mala'

Redacción

07/02/2014

En declaraciones a Radio Euskadi, Zabaleta ha instado al lehendakari Iñigo Urkullu y a la presidenta de Navarra Yolanda Barcina a pedir la transferencia de las competencias penitenciarias.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha señalado que el preso vasco condenado a 13 años de cárcel por violencia callejera y fallecido esta semana en Cádiz, Arkaitz Bellón, habría recibido una "atención sanitaria muy diferente" de haber estado recluido en prisiones vascas.



En declaraciones a Radio Euskadi, Zabaleta ha subrayado que "el PP no está haciendo lo necesario para la paz" y ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la presidenta de Navarra a pedir la transferencia de las competencias penitenciarias.



Tras destacar que, en el "proceso de paz", el paso fundamental "que vale el 90 por ciento de lo caminado y es además irreversible", lo ha dado ETA, Zabaleta ha indicado también que "quien marca la pauta ha sido, es y será la propia sociedad, más que Mariano Rajoy y que el lehendakari Urkullu".



En este sentido, ha remarcado que el PP no está haciendo "lo necesario" para la paz, ya que ha dejado pasar "muchas oportunidades como la de formar parte esencial en el desarme del proceso". Asimismo, ha lamentado que no esté atendiendo las demandas sobre modificación de política penitenciaria.



Preguntado por la muerte de Arkaitz Bellón, quien este miércoles fue encontrado muerto en su celda de la cárcel gaditana de Puerto I, Zabaleta ha defendido que "la atención sanitaria" que hubiera recibido de estar en una cárcel vasca habría sido "mucho más cercana", mientras que "la relación con los familiares y su entorno, habría sido más fácil".



"No hay dos muertes iguales, pero sin duda cabe decir que estadísticamente las atenciones habrían sido muy diferentes a las que son. Las atenciones sanitarias a los presos que están esparcidos por las cárceles del Estado es muy mala y cada uno tiene una historia cruel que contar de su estancia en la prisión", ha valorado.

Según ha defendido, el "umbral" en la política penitenciaria debería ser la "reunificación de los presos en Euskal Herria" y para eso es básico "la asunción de las competencias de los Gobiernos vasco y navarro".





Desarme



Por lo que se refiere a un hipotético desarme, ha incidido en que éste tendría una importancia "simbólica". "Deberían haberlo hecho hace tiempo, ya que siempre es tarde para la paz y el desarme", ha señalado.



Asimismo, ha considerado que la única forma de hacerlo es "valiéndose de los intermediarios internacionales, de la misma manera que lo hizo el IRA". "Tendrían que entregar a los intermediarios las armas y medios con que puedan contar. Esa es una demanda de valor simbólico que quitaría argumentos al Estado para mantener su política. Es una actuación simbólica pero con importancia", ha finalizado.