Una multitud protesta contra la política de dispersión en Elorrio

Muerte de Arkaitz Bellón

08/02/2014

La manifestación ha partido a las 17:45 horas entre aplausos y gritos. En Elorrio han denunciado la muerte de Arkaitz Bellón, fallecido en la cárcel Puerto I de Cádiz, a 1.000 kilómetros de su casa.

Una multitud de gente ha participado este sábado en la manifestación contra la política de dispersión en el pueblo natal de Arkaitz Bellón, Elorrio. A la cabeza de manifestación, dos amigos de Arkaitz Bellón han portado una foto grande del preso fallecido. Detrás, amigos y familiares del preso han llevado una ikurriña gigante y la pancarta de la manifestación, ""No a esta política penitenciaria, fin a la dispersión". Tras recorrer las calles de Elorrio, la manifestación ha finalizado entre aplausos y gritos en la plaza del pueblo. Allí, dos amigos del preso han leído un comunicado: "Arkaitz tienes que ser el último. Tu muerte, y dirán lo que quieren, no ha sido natural. La política penitenciaria vengativa no es natural. Te ha matado la cruel política penitenciaria. Si Arkaitz, te ha matado la cruel política penitenciaria. Decimos que ya es suficiente".

A primera hora de este sábado ha llegado a Euskal Herria el cuerpo de Arkaitz Bellón, y decenas de personas le han recibido entre aplausos ya en Otxandio. El cuerpo de Bellón salió ayer hacia las 19:00 horas de Cádiz, tras realizarle la segunda autopsia.

El cuerpo ha permanecido durante la mañana de hoy en el velatorio de Iurreta, desde donde ha sido trasladado a Elorrio en una caravana de coches de amigos y familiares. Durante el recorrido, ha numerosas personas le han recibido con ikurriñas y banderas a favor del acercamiento de los presos a cárceles vascas. A las 12:00 horas, amigos y familiares han participado en un homenaje civil, dirigido a los mas allegados. En los alrededores del teatro Arriola se ha reunido una multitud de gente con ikurriñas y crespones negros, y claveles rojos en la mano. Después, el féretro ha quedado instalado hasta las 15:00 horas en el teatro Arriola de este municipio. Decenas de personas han pasado por el teatro Arriola para dar el último adiós a Arkaitz Bellón y a mostrar solidaridad a la familia. Una amplia representación de la izquierda abertzale ha estado en Elorrio; entre ellos, Laura Mintegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, asi como la seceretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide.

Autopsias

El informe preliminar de las autopsias realizadas por el médico forense del Instituto Anatómico Forense de Cádiz y por los médicos aportados por la familia del preso vasco Arkaitz Bellón apuntan a "una muerte súbita por causas naturales", por lo que "no hay sospecha de muerte inducida".

En un comunicado, la asociación de familiares de presos de ETA indicaba ayer, no obstante, que "en cualquier caso, debe esperarse a los resultados de las pruebas que faltan, así como al informe definitivo".

"Lo que para Etxerat queda claro es que la situación en la que han mantenido a Arkaitz Bellón en 13 años de cumplimiento de condena tiene una relación directa con el fatal desenlace. Torturas, palizas, traslados y una tensión constante influyen directamente sobre la salud", señalo la organización, para añadir que estas circunstancias "no son sólo un factor de riesgo, sino determinante".