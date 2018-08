Política

Polémica en el PP Vasco

Santamaría: 'El PP vasco debe ser clave en un momento complejo'

Redacción

11/02/2014

La vicepresidenta primera del Gobierno ha recordado que el PP debe ser ‘parte decisiva’ en la política anti-terrorista para lograr el fin de ETA.

En una entrevista realizada en RNE Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta primera del Gobierno, ha declarado que 'El PP vasco debe ser clave en un momento complejo'.

Preguntada por la situación del PP vasco, ha dejado claro que no le corresponde decidir quién estará en su dirección o si Iñaki Oyarzábal seguirá siendo 'número dos', "yo soy militante de base de Madrid", ha dicho. A su juicio, lo importante es que el partido siga siendo "un elemento clave" en la política vasca, y cree que eso los 'populares' vascos lo tienen claro.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el PP vasco ha "tenido la capacidad de cambiar la orientación de los Gobiernos" y que la hoy presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, "logró ser presidenta del Parlamento" cuando los 'populares' apoyaron al Ejecutivo del socialista Patxi López, que cambió los "planteamientos en algunas políticas".

Ahora, asume que el País Vasco vive un momento "complejo" pero cree que el PP debe ser "parte decisiva" porque existe la posibilidad de "trabajar insistiendo en una política antiterrorista para lograr el fin de ETA".

Respecto al último comunicado de ETA ha subrayado que "no dice ni sirve absolutamente para nada" porque no supone avances en lo que quiere oír de la banda: "Desaparecemos, nos disolvemos y ETA se ha acabado para siempre, y por fin los ciudadanos españoles pueden vivir con la tranquilidad de que ETA no existe".

Pese a las peticiones del PNV, ha hecho hincapié en que el Gobierno no va a cambiar su política antiterrorista ni penitenciaria, y en que los nacionalistas conocen "perfectamente" su posición.

No obstante, ha añadido que el Gobierno central y el vasco pueden trabajar juntos en otros asuntos de "gestión compartida" o que son importantes para el País Vasco por su incidencia en las inversiones, las infraestructuras o la política industrial que "ayuda a tirar del conjunto de España".