Amaiur: 'Si quieren elecciones, tendrán que contar con Bildu'

Redacción

13/02/2014

Sabino Cuadra imagina que Elena Valenciano "sabrá contar" y verá que no hay otra opción.

El portavoz de Justicia de Amaiur en el Congreso, Sabino Cuadra, ha apostado hoy por que el PSOE se una a Bildu para presentar una moción de censura en Navarra y ha dicho que imagina que Elena Valenciano "sabrá contar" y verá que no hay otra opción, "si realmente quiere que haya elecciones" allí.

"No he oído las declaraciones, pero si quieren que realmente haya elecciones tendrán que contar con Bildu y me imagino que Elena Valenciano sabrá contar", ha afirmado el parlamentario vasco en respuesta a Valenciano, que ha asegurado que el PSOE no va a "ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina".

En los pasillos del Congreso, el diputado de Amaiur ha recordado que hace unos meses Bildu y NaBai ya presentaron una moción de censura con el único fin de que se convocasen elecciones anticipadas, pero que no salió adelante porque el PSN se abstuvo, pero ha subrayado que ahora el PSOE de Navarra ha "reconocido que la forma mejor y la exigencia política es realizar este tipo de apuesta".

"En esto estamos y esperamos que conjuntamente se pueda impulsar la misma y que las elecciones se realicen lo más pronto posible", ha señalado.