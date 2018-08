Política

Garitano plantea una 'alternativa de izquierdas' para gobernar Navarra

14/02/2014

El diputado general de Gipuzkoa ha manifestado que víctimas son también quienes "fueron torturados por difundir el euskera, castigados, multados o apartados de su puesto de trabajo".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, se ha mostrado partidario de que en Navarra se articule una "alternativa de izquierdas" que respete su identidad y "elimine lo que los navarros llevan padeciendo demasiado tiempo".



En declaraciones a Radio Euskadi, el diputado general ha considerado además que las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que señalaba que Navarra es "estratégica" para España "se pueden equiparar a las de cualquier ministro del Interior del Franquismo.



"Navarra es estratégica para Nafarroa y todo lo demás es un intento desesperado del Estado español por impedir que Euskal Herria tenga identidad propia", ha indicado.



Asimismo, ha incidido en que "los independentistas que creemos que Euskal Herria son siete territorios con personalidad e identidad propia contamos con que Nafarroa y el resto de los territorios caminen de la mano".

Desarme de ETA

Por otro lado, Garitano ha advertido de que el desarme de ETA, "un montón de armas en el camión", es "la anécdota", ya que "la sustancia" es que ha decidido "dejar la lucha armada". Asimismo, ha remarcado que "en este país no solo ha habido ETA", ya que "el sufrimiento ha sido multilateral".



Preguntado por un posible desarme de ETA, Garitano ha destacado que "dejó de actuar hace ya dos años". Por ello, ha argumentado que "estamos hablando de la anécdota y no de la sustancia, que es que ETA decidió dejar la lucha armada y así lo anunció pública y solemnemente".



Según ha denunciado, Euskadi lleva "sufriendo muchos años" porque ha habido "muchas vulneraciones de derechos humanos y políticos y eso tardará tiempo".



"Las víctimas son también las que fueron torturadas por difundir el euskera, castigados, multados o apartados de su puesto de trabajo. El sufrimiento ha sido multilateral y multiforme y eso no se arregla de un día para otro", ha señalado.

Desanexión de Igeldo

Por otro lado, Garitano ha lamentado que el resto de las formaciones políticas en vez de "abordar políticamente" el caso de Igeldo lo hayan "judicializado" y ha advertido de que puede haber un "interés económico" de carácter urbanístico en la zona.

El diputado general se ha mostrado además dispuesto a afrontar "una etapa política de insumisión y desobediencia civil" respecto a "sentencias que entendemos injustas o injerencias políticas" si todas las formaciones van "de la mano".

Consejo Vasco de Finanzas

Preguntado por el acuerdo alcanzado este jueves en el Consejo vasco de Finanzas, el diputado general de Gipuzkoa ha valorado que la reunión fue "fructífera" y el consenso alcanzado es "positivo para los cuatro territorios y el conjunto del país".

"Diferencias políticas claro que las hay, por eso defendemos modelos diferentes tanto PNV como PP y EH Bildu, pero en el orden de reparto del dinero alcanzamos un acuerdo que fue un ejercicio de responsabilidad de las instituciones", ha expresado.

En este contexto, ha destacado que con el acuerdo logrado el territorio guipuzcoano sale "menos damnificado", ya que en el ajuste de balances "podíamos resultar seriamente dañados junto con Álava", algo que "le hicimos comprender a Diputación y Gobierno vasco".