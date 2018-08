Política

Barcina: 'No voy a dimitir, si quieren que presenten ya la moción'

14/02/2014

La presidenta de Navarra pide al PSN que, si quiere, "presente con Bildu la moción de censura" para, de esta manera, "ahorrarnos este paripé a los navarros".

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que no va a dimitir y ha planteado al secretario general del PSN, Roberto Jiménez, que, "si quiere, presente con Bildu la moción de censura y nos ahorre este paripé a todos los navarros".



Así se ha pronunciado la presidenta de Navarra, en una entrevista con Navarra Televisión, tras la advertencia de los socialistas de que debe dimitir y convocar elecciones, o de lo contrario presentarán una moción de censura.



Barcina ha afirmado que "sólo cabe la opción que presenta Roberto Jiménez". "Todo es muy complicado y la verdad es que es inconcebible lo que está sucediendo en Navarra por esas ansias del señor Roberto Jiménez de ser presidente de Navarra, de darle todo igual, incluso falsedades para lograr ese objetivo. Él ha echado un órdago, ha realizado una condena y ya un veredicto de una comisión de investigación, insisto, sin pruebas", ha indicado.



La presidenta del Gobierno ha indicado que, "si quiere hacer una moción de censura, yo incluso le diría al señor Roberto Jiménez que para qué hacer este paripé de esperar 15 días". "Que la presente ya. No voy a dimitir. Que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera. Incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros", ha insistido.



Preguntada por si había mantenido contacto con Mariano Rajoy, la presidenta de Navarra ha señalado que "el presidente del Gobierno de España, como es normal, alguien que está preocupado por nuestra comunidad y al ver lo que estaba sucediendo en los medios, me llamó por teléfono para preguntarme qué estaba pasando en Navarra, se lo conté y me dio ánimo, me dijo 'fortaleza para defender de verdad Navarra' y que defienda la honorabilidad de una persona que está siendo falsamente acusada".



Barcina ha añadido que con Rubalcaba no ha conseguido "hablar directamente". "Le he llamado por teléfono pero no he conseguido hablar con él. Me parece que es mi obligación hablar con los responsables de los dos grandes partidos a nivel nacional con lo que significa Navarra en estos momentos", ha apuntado.

PSN: 'No desviemos la atención'

El otro gran protagonista de toda esta polémica, el socialista navarro Roberto Jiménez, ha afirmado hoy con rotundidad que su partido no va a sostener a Gobiernos ni a personas “metidos hasta las trancas en supuestos delitos de corrupción". "Eso lo tenemos clarísimo y lo demás es desviar la atención", ha añadido.

Más concretamente, ha acusado a Barcina de intentar “desviar la atención” centrando el debate en una supuesta alianza PSN-Bildu para derribar su Ejecutivo. "Este no es el caso Bildu, es un caso de corrupción del Gobierno de Navarra", ha dicho.



Desde el PNV, Aitor Esteban ha tachado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de ser "un absoluto desastre" porque dice "barbaridades terribles", tanto en referencia a la posible moción de censura contra la presidenta navarra, Yolanda Barcina, como a las explicaciones que ha ofrecido sobre la tragedia de Ceuta.

El presidente de Sortu ha repetido que se acaba de abrir una “oportunidad histórica” para “desalojar a UPN” del Gobierno de Navarra, lo que, a su juicio, debe ser la “prioridad” de toda la comunidad foral.

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que el clima político en Navarra "es insostenible" y ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas "para que la sociedad hable". Asimismo, ha considerado que la posibilidad de un gobierno interino tan sólo debería materializarse con el objetivo adelantar los comicios en la comunidad foral.