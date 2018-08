Política

Alderdikideen Eguna

Ortuzar acusa a Quiroga de no 'contribuir a la consecución de la paz'

Redacción

15/02/2014

Andoni Ortuzar se ha referido a la controversia surgida en torno al contenido del encuentro que recientemente mantuvieron Urkullu y Rajoy, en el que se habló de la gestión del final del terrorismo.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a la líder del PP de Euskadi, Arantza Quiroga, de "poner palos a las ruedas" en lugar de "contribuir a la consecución de la paz", al haber optado por "contar lo que no había sido" en relación al reciente encuentro entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy. Ortuzar, además, ha asegurado que "el PP vasco no pinta nada en Madrid".

Ortuzar ha participado este sábado en Laguardia en el Alderdikide Eguna de Rioja Alavesa, en el que también han estado presentes el presidente del PNV en Araba, Xabier Agirre, y el portavoz jeltzale en las Juntas Generales de este territorio, Ramiro González.

En su intervención, Ortuzar se ha referido a la controversia surgida en torno al contenido del encuentro de Urkullu y Rajoy, en el que, entre otros asuntos, se habló sobre la forma de gestionar el final del terrorismo.

Tras aquel encuentro, la presidenta del PP vasco acusó al lehendakari de buscar "medidas de gracia" que "no van de la mano de la Ley" para los presos de ETA, dado que, según afirmó, Urkullu considera que la disolución no se producirá si no se adopta esta decisión. Estas acusaciones fueron rechazadas desde el Ejecutivo autonómico.