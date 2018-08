Covite pedirá a La Haya que investigue a tres líderes de Batasuna

Política

17/02/2014

Covite quiere que el Tribunal de La Haya investigue a Otegi, Permach y Barrena, así como a ocho presuntos miembros de ETA, por supuestos crímenes contra la humanidad.

Una delegación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) acudió ayer a La Haya para solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho presuntos miembros de ETA por supuestos crímenes de lesa humanidad.



La delegación de Covite está compuesta por la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, por Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, y los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 cuando tenía 6 años.



Todos ellos van a entregar hoy lunes por la mañana en la oficina del fiscal un extenso escrito jurídico en el que justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de "la organización ETA-Batasuna" a partir del 1 de junio de 2002.



Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los presuntos integrantes de ETA José Antonio Urritikoetxea "Josu Ternera", José Luis Eciolaza "Dienteputo", Tomás Elorriaga "Teo", Juan Cruz Maiztegi "Pastor", Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.



Covite explica que todos ellos propiciaron la comisión de "crímenes de lesa humanidad" que no han prescrito y que consistieron en un "ataque sistemático contra la población civil" sin que hubiera "un conflicto armado" puesto que "nunca intervinieron las fuerzas armadas" en este ataque, dado que la Guardia Civil sólo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar.



Justifica que la "rama política" de ETA planificó estos crímenes en una estrategia que denominó "socialización del sufrimiento".