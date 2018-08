Política

Comisión de investigación

Barcina dice que 'en ningún caso' ha habido tráfico de influencias

Redacción

25/02/2014

La presidenta de Navarra ha afirmado, en un tono emocionado, que "si sé que le hubiesen hecho esto" a Lourdes Goicoechea "no la hubiera nombrado". Asegura que no va a cesar a la consejera.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha defendido este martes la inocencia de la consejera Lourdes Goicoechea al asegurar que "en ningún caso" ha habido tráfico de influencias en su actuación ante la Hacienda foral. Asimismo, ha asegurado que no tiene intención de cesar a su vicepresidenta y consejera de Economía, por entender que su actuación respecto a la Hacienda foral ha sido correcta.

La presidenta de Navarra ha acabado a las 23:30 horas su comparecencia de siete horas y media ante la comisión que investiga en el Parlamento navarro presuntas injerencias en el fisco de Goicoechea. Ha insistido en la legalidad de las actuaciones de su gobierno y ha criticado la actitud de "acusar a una persona inocente" y poner en cuestión su honradez "por conseguir un objetivo político".

Asimimo, Yolanda Barcina ha afirmado, en un tono emocionado, que "si sé que le hubiesen hecho esto" a la consejera Lourdes Goicoechea "no la hubiera nombrado".

Barcina se ha emocionado en la comisión de investigación al contestar a una pregunta del socialista Pedro Rascón referente a si creía que había dejado a la consejera "a los pies de los caballos" en la situación que vive el Gobierno foral.

Ha manifestado que "no se puede acusar a nadie sin pruebas, acusar a un inocente por conseguir un objetivo político, no hay que hacerlo en política". "No todo vale", ha agregado.

Barcina ha reconocido que las acusaciones sobre injerencias en Hacienda han puesto "en dificultades" a su gabinete "pero no justifican la moción de censura que han anunciado".

Barcina niega el trato de favor de Goicoechea hacia "ninguna empresa"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha asegurado este martes que la consejera Lourdes Goicoechea "no ha pedido ningún trato de favor para ninguna empresa", ni para la Universidad de Navarra ni para la conservera que había sido cliente de su anterior asesoría fiscal.

"Lo que ha hecho es interesarse por una empresa pero de una forma general" y siempre actuando "conforme a la ley", ha precisado Barcina ante la comisión de investigación.

Tras señalar que en el caso de la conservera, para la que pidió que se tuviera en cuenta la delicada situación por la atravesaba tras un accidente laboral, la presidenta ha señalado que el trato hubiera sido igual con otra empresa.

En cuanto al caso de la Universidad de Navarra, en el que Goicoechea reconoció su disconformidad con la actuación fiscal y que había pedido "aclaraciones" sobre la misma, Barcina ha reconocido que había recibido información sobre este contribuyente por parte de la consejera.

'Instrucciones' de cumplir el déficit

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que "siempre" ha dado "instrucciones" de que se cumpla el objetivo de déficit, "eligiendo lo menos malo".

Barcina ha manifestado, en la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento foral, que había que "cumplir el objetivo de déficit porque hay una ley nacional de estabilidad presupuestaria, que obliga a su cumplimiento, una ley que fue aprobada por el anterior Gobierno de España, el de Rodríguez Zapatero, en un momento muy delicado para nuestro país", ha dicho, para exponer que "España podía ser intervenida, y eso sí hubiera sido grave".

La jefa del Ejecutivo foral ha manifestado así que "siempre" ha dado "instrucciones" de que se cumpla el objetivo de déficit. "Tomar estas decisiones no son fáciles", ha dicho, para afirmar que "sólo se puede actuar de dos formas, o incrementar presión fiscal o reduciendo el gasto".

Según ha dicho, para cumplir el objetivo de déficit en 2012 "se me plantearon diferentes opciones", una de ellas fue propuesta por la exdirectora gerente de la Hacienda, Idoia Nieves, que era "aplazar las devoluciones del IVA, pagando los intereses correspondientes". "Se había hecho en 2011", ha indicado, para añadir que pidió que se valoraran "todas las demás medidas y se cumpliera el objetivo, eligiendo lo menos malo".

Barcina dice que no pidió datos sobre retribuciones de consejeros de la CAN



La presidenta del Gobierno de Navarra ha afirmado en la comisión de investigación del Parlamento foral que no pidió datos sobre las retribuciones de consejeros de Caja Navarra.

Cabe recordar que una de las acusaciones que hizo la exdirectora gerente de la Hacienda foral Idoia Nieves fue la de que la consejera Lourdes Goicoechea le pidió información sobre las retribuciones de consejeros y empleados de CAN "por el interés de la presidenta".

Descarta el cese de Goicoechea

Asimismo, Barcina ha asegurado que no tiene intención de cesar a su vicepresidenta y consejera de Economía, por entender que su actuación respecto a la Hacienda foral ha sido correcta. "No tengo datos para hacerlo'', ha dicho en respuesta a una pregunta de Txema Mauleon (Izquierda-Ezkerra).

En el debate dialéctico, la presidenta ha insistido en varias ocasiones en que los miembros de su gobierno han actuado de acuerdo conforme a la ley.

Desmiente haberse reunido con Txelui Moreno

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que ella no se ha reunido con el dirigente de Sortu Txelui Moreno para preparar las comparecencias de la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, en referencia a la reunión en la que sí participó una representación del PSN con Txelui Moreno en el Legislativo foral.

Barcina se ha pronunciado así durante su intervención en la comisión de investigación, tras un rifirrafe que han protagonizado los portavoces de UPN y PSN.

El PSN pide que se remita a la Fiscalía la declaración de Barcina

El parlamentario del PSN Pedro Rascón ha pedido que "se deduzca testimonio de las respuestas" ofrecidas por la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra y se remitan a la Fiscalía para que "investigue" la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias por parte de la consejera Lourdes Goicoechea.

Filtración de un correo



El PSN en el Parlamento de Navarra también ha pedido que la comisión parlamentaria remita a la Fiscalía el suceso acontecido esta noche, por la filtración en la redes sociales de un documento entregado en la Cámara por la presidenta Yolanda Barcina.