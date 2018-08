Política

Crisis en Navarra

Barcina: 'No voy a dimitir, no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu'

Redacción

28/02/2014

La presidenta de Navarra ha afirmado, tras conocer las conclusiones de la que ha llamado "comisión de investigación trampa", que no va a convocar elecciones y mantiene su confianza en Goicoechea.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado este viernes, tras conocer las conclusiones de la que ha llamado "comisión de investigación trampa", que no va a dimitir, no va a convocar elecciones y mantiene su confianza en la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea.

Barcina ha afirmado que la comisión "ha permitido observar con claridad" que tanto el Gobierno de Navarra como la Hacienda Foral y la propia consejera "han actuado con honestidad" y no ha existido corrupción.

La presidenta navarra ha asegurado que confía en el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, que son "personas inteligentes" y dijeron que "no iban a traspasar la línea de pactar con Bildu".

Preguntada por los periodistas sobre si se plantea dimitir, Barcina ha respondido: "Yo no voy a dimitir porque no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu. Y el que siga la hoja de ruta que está marcando Bildu y se deje arrastrar por Bildu, que lo explique".

La jefa del Ejecutivo ha indicado que "el único que ha cambiado ha sido el PSN, su secretario general, que nos ha anunciado ya hace quince días que estaba dispuesto a pasar esa línea roja de llegar a acuerdos con Bildu".

'No hay ilegalidades'

La presidenta del Gobierno ha indicado que ésta "será la primera comisión de investigación en España en la que todas las personas que han comparecido, incluida la persona que ha dado origen a que esta comisión se iniciase, han dicho que no hay corrupción y que no hay ilegalidad alguna".

Sin embargo, ha afirmado que la comisión "no ha servido para cambiar el veredicto que ya tenían prefijado aquellos grupos de la oposición que dijeron que en quince días o me iba o me echaban".

Así, Barcina ha estimado que la oposición se ha limitado a buscar "una excusa" para lograr un objetivo político, pero para ello, "no hacía falta que se pusiese en cuestión el buen nombre de Navarra", que "se dañase" la imagen de la comunidad, que se procediera a "zarandear" a entidades como Volkswagen o la Universidad de Navarra, o se pusiera en "entredicho" la "trayectoria y honorabilidad" de Goicoechea.



"En política no todo vale", ha manifestado la presidenta, que ha aseverado que, para poder justificar la existencia de corrupción, los grupos de la oposición no han utilizado el Código Penal, sino el diccionario de la Real Academia Española (RAE), porque "nadie" durante las comparecencias en la comisión "ha hablado de corrupción".



Entre las acusaciones que se achacan al Gobierno de Navarra, ha resaltado, están las medidas para "cumplir el objetivo de déficit", la forma en que se ha negociado el Convenio Económico, las supuestas "injerencias" en Hacienda de una consejera que se limitó a "ejercer las competencias" que le son propias o una solicitud de datos fiscales que "nunca se han pedido".