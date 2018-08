Política

Desarme

Egibar cree que el comunicado 'confirma un camino'

Redacción

01/03/2014

Dani Maeztu ha indicado que los estados de España y Francia ponen "obstáculos en el proceso de manera poco lógica".

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha señalado que el comunicado de ETA dado a conocer este sábado, en el que ratifica la decisión de emprender el sellado e inventariado de sus arsenales, "confirma un camino" y ha destacado que el sellado "no es una tarea técnicamente fácil, al parecer".

En declaraciones a Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha valorado el comunicado en el que la organización armada señala que "con dicho sellado, pretende garantizar que sus armas, explosivos y dispositivos se encuentran fuera de uso operativo".

A juicio de Egibar, el comunicado "confirma un camino" y ha incidido en que el decomiso, la inutilización o sellado de zulos "no es una tarea técnicamente fácil, al parecer". "Ese proceso debe ir revestido de un marco de seguridad en el que lo que se haga se verifique, se certifique por parte de las personas o la institución que tenga acreditación para ello", ha añadido.

En este contexto, ha incidido en que el texto de ETA "confirma no solo ya la decisión de hace 28 meses de cese definitivo de la estrategia violenta", sino el hecho de que "si dejas las armas, no las necesitas para nada y hay que proceder a su inutilización".

EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha señalado, que lo que se están dando son "los pasos lógicos que en cualquier proceso de estas características" se producen, aunque ha advertido de que los estados de España y Francia ponen "obstáculos en el proceso de manera poco lógica".



"Los pasos se dan de manera unilateral y lo que vemos son dos estados que no hacen más que poner obstáculos en ese proceso de manera poco lógica", ha indicado en Radio Euskadi.

Además, ha indicado que "desde la distancia esto se tiene que ver como algo extraño, porque en cualquier conflicto de estas características se dan procesos donde las cosas se hacen de manera ordenada y verificando que el proceso se hace de modo real".

PSE-EE

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha pedido a ETA que entregue todas las armas y anuncie una disolución "rápida", ya que "si uno se quiere desarmar, se desarma". Asimismo, ha solicitado a los Gobiernos español y francés "prudencia, sentido común e inteligencia política".



Pastor, que ha abogado por poner "sentido común", ha reconocido que le gustaría más que primero se produjera el anuncio de disolución de ETA y "después se pusieran las armas a disposición de quien corresponda".



"Tendríamos que evitar esta especia de carnaval de declaraciones, foros, congresos, congresitos, visitas de todo tipo que abundan en esa especie de escenificación permanente a la que nos tiene sometido ETA", ha indicado, para añadir que "si uno se quiere desarmar, se desarma".

PP



El presidente del PP de Bizkaia, Antón Damborenea, ha afirmado que el comunicado confirma que el proceso iniciado con la CIV con el objetivo de "sellar hasta el último arsenal", no aporta "nada de nada en la historieta en la que estamos".

Además, Damborenea ha señalado que "si el otro día, detrás de esos dos encapuchados no habría más de 700 muertos, miles de heridos, extorsionados, mucha gente que lo ha pasado muy mal, estaríamos hablando de un sainete".



"Nos están diciendo hay que sellar, y sellar significa meter las armas en una caja de cartón y me las llevo, yo no voy a buscar los calificativos porque todo el mundo vio las imágenes y a lo patético de a lo que estábamos asistiendo", ha indicado.

UPyD

El portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, ha calificado de "pura propaganda" el último comunicado de ETA y ha emplazado a responder a ETA con la detención de todos sus miembros.