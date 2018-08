Política

Gobierno Vasco: 'El comunicado no es suficiente, hacen falta acciones'

Redacción

01/03/2014

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, ha advertido de que "no es tiempo de jugar con el tiempo. Es momento de continuar dando pasos hacia el fin ordenado y concertado de ETA".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el último comunicado de ETA en el que ratifica la decisión de emprender el sellado e inventariado de sus arsenales, "apunta en la buena dirección, pero no es suficiente, porque no es momento de palabras, es momento de acciones y las palabras ya no son suficientes".

En una rueda de prensa en Bilbao, Erkoreka ha manifestado que "es el momento de actuar y ETA debe actuar, debe finalizar cuanto antes el proceso de desarme de manera unilateral, sin condiciones y de manera irreversible, y el proceso debe ser verificable y verificado".

En este sentido, ha advertido de que "no es tiempo de jugar con el tiempo. Es momento de continuar dando pasos hacia el fin ordenado y concertado de ETA". "Un fin que, en la medida en que sea ordenado y concertado, habrá de incluir necesariamente el reconocimiento del daño injusto causado", ha agregado.

Josu Erkoreka ha insistido en que el proceso de desarme debe desarrollarse y culminarse "cuanto antes, sin demora, de forma unilateral, incondicionada y de manera verificable".

"Esto es lo que exige el Gobierno a ETA en este momento. No es momento de palabras, de andar jugando con los tiempos, es momento de actuar y lo que la sociedad vasca y el propio Gobierno exigen a ETA es que actúe, que pase de las palabras a los hechos y que ejecute cuanto antes lo comprometido, que culmine el proceso de desarme, que lo haga en un contexto verificado, con una verificación acreditada y que lo haga cuento antes, sin demora, porque no es tiempo de palabras, sino de hechos", ha reiterado.

"Más de lo mismo" para el Gobierno central

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado que con el comunicado difundido ETA quiere "entrar en una especie de proceso de transición hacia otra cosa", pero ha añadido que con ETA no caben "ni transiciones, ni transacciones, lo que hace falta es la disolución".



Martínez ha restado importancia al comunicado de ETA, que ha tildado de "más teatro y más de lo mismo".



Martínez ha afirmado que es "frívolo dar consideración a este tipo de gestos", especialmente después del sellado de algunas armas escenificado hace una semana con "verificadores" internacionales, con el que ETA pretende una "entrega por fascículos de armas" y que supuso un "teatro ridículo y humillante" para las víctimas.