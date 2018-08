Política

Uriarte (PP) afirma que su renuncia obedece a una 'decisión personal'

05/03/2014

El actual concejal de Hacienda de Vitoria-Gasteiz ha renunciado a ser el número dos del PP vasco tras "meditarlo mucho" con la familia "y con compañeros de partido".

El concejal de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, Manuel Uriarte, ha asegurado que su renuncia a aceptar la propuesta de la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, para ocupar la Secretaría General del partido es una decisión "personal", aunque no ha aclarado si en ella han influido posibles indicaciones del presidente de los populares alaveses, Alfonso Alonso, para que rechazara el cargo.

Uriarte ha ofrecido estas explicaciones este miércoles en el Ayuntamiento de Gasteiz, al que había convocado de forma urgente a los medios de comunicación después de conocerse su renuncia al ofrecimiento de Quiroga.

Uriarte ha agradecido a Quiroga la "confianza" mostrada en él y ha asegurado que su renuncia a aceptar el cargo se ha producido tras "meditarlo mucho" con la familia y con "compañeros de partido". "Al final, ha sido una decisión personal", ha asegurado.

Según ha explicado, la renuncia a ser el próximo secretario general del Partido Popular en Euskadi se debe a que, después de analizarlo "detenidamente", ha llegado a la conclusión de que dicha responsabilidad "no es compatible" con la posibilidad de desempeñar las funciones de concejal de Hacienda "al cien por cien". "Creo que aquí soy de más utilidad para el PP y para el conjunto de los ciudadanos", ha explicado.

Uriarte ha reconocido que en los últimos días y horas ha hablado sobre este asunto con Alfonso Alonso. Según ha afirmado, ha mantenido "muchas conversaciones" con varios miembros del partido, con los que ha valorado "los pros y los contras" de responder afirmativamente a la propuesta de Quiroga.

El concejal ha asegurado que la presidenta del Partido Popular en Euskadi le propuso que fuera el nuevo secretario general el pasado fin de semana, y que él le dio a conocer su renuncia este pasado martes.

Al ser preguntado sobre si Alonso le ha pedido que renuncie al ofrecimiento de la líder del PP vasco, no lo ha confirmado ni desmentido. "He tenido conversaciones con todos los cargos del parido, y en todas ellas he sentido el apoyo de mis compañeros", ha contestado, para insistir en que esta ha sido una decisión "personal". Uriarte ha afirmado que Quiroga "entiende" su renuncia.