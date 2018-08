Política

Crisis en Navarra

El PSN rechaza la mano tendida de Barcina

Redacción

05/03/2014

El PSN insiste en que no se sentarán "ni ahora ni nunca más" con Yolanda Barcina, mientras la presidenta del Gobierno de Navarra repite que no dimitirá.

El PSN ha rechazado hoy la oferta de diálogo hecha pública esta mañana por la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN), y ha insistido en su propósito de trabajar con el resto de las formaciones para propiciar elecciones anticipadas en la comunidad foral el 25 de mayo.

Barcina (UPN), ha ofrecido al PSN "la mano tendida" para "buscar acuerdos" que permitan desencallar la crisis institucional que vive la comunidad foral a raíz de la investigación de intentos de injerencias en la Hacienda Tributaria y evitar una moción de censura contra ella.

En una entrevista realizada en el programa 'Los Desayunos' de TVE, Barcina ha insistido que no dimitirá -como le pide el PSN para no llegar a una moción de censura-, porque, según ha argumentado, no quiere seguir "la hora de ruta de Bildu".

La presidenta ha afirmado que tiende "la mano" al PSN -con el que gobernó un año en coalición hasta junio de 2012- para "buscar acuerdos" entre los partidos que defienden el actual modelo institucional de Navarra.

A su juicio, la comisión de investigación parlamentaria que investigó si hubo injerencias en la Hacienda foral ha demostrado que no ha habido "ni corrupción ni ilegalidades", por lo que acusa al partido socialista de Navarra de haber creado "una burbuja que se ha desinflado" y de manchar el buen nombre de la comunidad.

Por su parte, el expresidente de Navarra y de UPN Miguel Sanz, en declaraciones a EFE, ha aconsejado hoy a la presidenta Yolanda Barcina que convoque ya elecciones anticipadas y busque un pacto con los socialistas para evitar que Bildu tenga ningún tipo de influencia en el Gobierno foral.

Sanz ha añadido que "ignora" si la presidenta atenderá el planteamiento que le hace, que formula no por su interés personal sino "por el de Navarra".

PSN: "Barcina miente"

El parlamentario del PSN, Pedro Rascón, ha recordado hoy que el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ya dijo anoche que los socialistas, tanto los de Madrid como los de Navarra, no se sentarán "ni ahora" ni "nunca más" con Barcina. "Yo no sé que acuerdo va a buscar y con quién", ha sentenciado.

"El secretario general de los socialistas navarros (Roberto Jiménez) ha generado una crisis que nos ha afectado a todos", se ha lamentado.

Rascón ha señalado que "a lo mejor lo va a buscar con Bildu", en alusión a las afirmaciones de Barcina de que el PSN sí habla con esa formación de la izquierda abertzle a pesar de que los socialistas lo nieguen.

"Miente como una bellaca", "está claro", ha agregado Rascón, quien ha calificado a la presidenta como "una mentirosa compulsiva" que, a lo mejor, "se piensa que los ciudadanos de esta comunidad" son "tontos".

Respecto a las afirmaciones de Barcina de que su partido, UPN, nunca pactaría con Bildu, el dirigente socialista ha recordado el acuerdo municipal existente en el municipio navarro de Tafalla.

"Realmente está mintiendo. Ella dice que ellos nunca pactarán con Bildu y qué pasa, que no se entera de que la alcaldesa de Tafalla (Cristina Sota-UPN) ha reconocido públicamente que pactaron con Bildu. ¿O eso si vale? (...) ¿Lo que es bueno para Tafalla es malo para Navarra?", ha agregado.

Reunión PSN-Aralar

El portavoz parlamentario de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, ha afirmado que el PSN le ha transmitido este miércoles en una reunión que espera "seguir adelante" con la iniciativa de presentar una moción de censura y que los socialistas "trabajan en ese sentido" con la dirección del PSOE.

Patxi Zabaleta y el también parlamentario de Aralar, Xabi Lasa, se han reunido este miércoles con el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y los parlamentarios socialistas Samuel Caro y Pedro Rascón en el marco de la ronda de consultas anunciada por el PSN.

Al finalizar la reunión, Zabaleta ha indicado a los medios que los socialistas les han transmitido que "esperan que la decisión de seguir adelante con el cambio de Gobierno vía moción de censura sea una decisión unánime o muy mayoritaria en su Comité Regional de este jueves y que esperan que eso sea tratado también en Madrid". "Nos han dicho que trabajarán en ese sentido" con el PSOE, ha añadido Zabaleta.

El dirigente de Aralar ha indicado que "el tema depende del entendimiento entre PSN y PSOE, y por tanto no tenemos posibilidad de hacer cábalas, pero sí nos han manifestado que la postura que ellos esperan será ratificada mañana en el Comité Regional". Además, ha asegurado que el PSN no les ha hablado de un posible "veto" de Ferraz, "sino simplemente de cuál será la postura de aquí".

Fin de la ronda de contactos

Tras esa reunión, el PSN tenía previsto reunirse con el PPN para cerrar con esta formación la ronda de contactos para armar una moción de censura contra Barcina. Sin embargo, los populares han anunciado esta misma mañana que no acudirían a la cita.

Finalizada la reunión de hoy con Aralar y las de ayer con Geroa Bai e Izquierda-Ezquerra, Rascón ha subrayado que el balance de los socialistas es "positivo" porque "han constatado" que hay puntos de coincidencia y que "el tema está bastante claro a estas alturas".