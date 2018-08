Política

Entrevista en Radio Euskadi

Iceta: 'La Iglesia no ha sido invitada a implicarse en el desarme'

Redacción

06/03/2014

Aún así, el obispo de Bilbao asegura que la Iglesia vasca "siempre está dispuesta a colaborar en el bien, en los problemas de la sociedad".

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha asegurado que los miembros de la Iglesia vasca no han sido invitados "a ningún tipo de implicación" en un posible proceso de desarme o de otro tipo y cree que su labor está más centrada en la reconciliación y en favorecer la convivencia. Además, ha destacado que los verificadores internacionales no le han consultado nada.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Iceta ha recordado que la Iglesia tiene "una dimensión propia porque no es un elemento político más". "En este caso, a día de hoy, nadie nos ha pedido ningún tipo de implicación ni hemos sido invitados a ningún tipo de implicación", ha añadido.



En este sentido, ha apuntado que la Iglesia tiene su propia especificidad y "va mucho más allá de lograr una convivencia pacífica, un respeto de unos a otros, y una normalización de la convivencia en nuestra sociedad".



"La Iglesia siempre va más a la raíz de las cosas y al corazón de las personas. Por eso, pienso que la tarea de la Iglesia es esa tarea en el corazón de las personas, en la reconciliación, de aprender a convivir y respetarnos mutuamente, reconociendo los males que se hayan cometido, y ayudarnos a reconocializarnos y a perdonarnos", ha añadido.



Preguntado por si están dispuestos a colaborar si alguien se lo pide, monseñor Iceta ha afirmado que estudiarían qué se les pide y qué podrían ofrecer. "Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en el bien, en los problemas de la sociedad, en ayudar a las personas a resolver las cuestiones", ha añadido. Además, ha asegurado que los verificadores internacionales no le han consultado a él nada.

Aborto

Por otra parte, Iceta ha asegurado que "la tremenda injusticia" de una mujer violada que se ha quedado embarazada "no se soluciona con la eliminación del niño", sino que éste puede ser dado a otra familia. Además, ha señalado que, en el caso de riesgo para la vida de una mujer embarazada o del feto, "se resuelve médicamente". Iceta se ha reafirmado "en la posición de siempre de la Iglesia" en torno al aborto.

"El tema de la violación es un tremendo drama e injusticia. En el conjunto de los casos que solicitan el aborto es, creo, de un 0,5% de casos. Es una tremenda injusticia con la madre, pero una tremenda injusticia que tampoco se soluciona con la eliminación del niño.

En su opinión, "ese niño concebido de esa violación, también puede ser dado a una familia para que pueda vivir". "El hecho de la violación, que es tremendo, va a dejar marcada a la persona, pero no creo que el aborto ayude a eliminar ese tremendo daño, sino que ese niño puede ser dado a otra persona y ayudar a esa mujer que ha sufrido esa tremenda injusticia y violencia a superar esa situación", ha concluido.