Sesión de control

Urkullu condena el 'vandalismo' de una 'minoría violenta' en Bilbao

Redacción

07/03/2014

Durante la sesión de control del Parlamento vasco, ha apoyado la labor de los verificadores y ha defendido "actualizar" el modelo de autogobierno.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha condenado los disturbios que se registraron en Bilbao con motivo de la Cumbre Económica Mundial celebrada el pasado lunes, y ha asegurado que el Gobierno vasco ha tomado "todas las medidas" para que los responsables de ese "vandalismo ciego" sean conducidos ante la Justicia.



Urkullu ha respondido este viernes, durante el pleno de control que celebra el Parlamento vasco, a una pregunta del PSE-EE acerca de su opinión sobre las conclusiones del referido foro. En su intervención, el lehendakari se ha referido a los altercados que se registraron durante la celebración de la cumbre, que causaron importantes daños materiales en la capital vizcaína y por los que fueron detenidas siete personas.

Urkullu ha lamentado que una "minoría de violentos" empañara con su "vandalismo" las protestas "legítimas" que se estaban desarrollando contra la cumbre, y ha reconocido que estos hechos también han perjudicado a la imagen internacional de Bilbao.



Según ha recordado, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, comparecerá ante el Parlamento para ofrecer explicaciones y para "aclarar" lo ocurrido.

Apoyo a los verificadores

Por otro lado, el lehendakari ha mostrado su apoyo a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) porque la considera "fiable y segura" para conseguir el final "ordenado" de ETA.



Urkullu ha respondido ante el pleno del Parlamento Vasco a una pregunta de Gorka Maneiro (UPyD) sobre el apoyo que dio a los "verificadores" el pasado 23 de febrero, cuando fueron citados a declarar ante la Audiencia Nacional como testigos a petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite.



Maneiro ha acusado al lehendakari de haber "avalado" una "pantomima de unos verificadores de cartón" y de haber acudido "rápido y veloz" a Madrid a apoyarles, cuando no se le "recuerda un gesto semejante con las víctimas del terrorismo".



Urkullu ha rechazado esta afirmación y ha dicho que no sabe si "por edad, por recorrido político o por representación" ha estado en "muchos más actos en honor a las víctimas del terrorismo que los que haya podido estar" Maneiro.



Ha anunciado que trabaja y va a seguir trabajando "por un final ordenado de ETA" y que, para ello, mantiene una relación con la Comisión Internacional de Verificación "desde hace años" y que, también gracias a su trabajo, hoy está "mucho más cerca el desarme total, el reconocimiento del daño injusto causado y la disolución definitiva de ETA".



El lehendakari ha explicado que apoya la labor de los verificadores porque "están trabajando para lograr estos objetivos" y ha criticado que Maneiro trate de "caricaturizarles", cuando son personas de "prestigio internacional cuya gestión es fiable y segura".



"El compromiso de la Comisión se mantiene y espero que sea una garantía para avanzar por el desarme total y la disolución completa e incondicionada de ETA", ha sentenciado.



Urkullu ha lamentado que Maneiro haya hablado de "circo mediático" por el vídeo en el que unos miembros de ETA muestran parte de su arsenal a los verificadores y le ha preguntado al parlamentario de UPyD qué papel "se reserva" en esa función, porque "busca obsesivamente la estridencia, el aplauso fácil de su coro mediático en España. Usted agita y propaga en beneficio propio", ha añadido.



El lehendakari ha concluido que no va a avalar nunca la "utilización irresponsable de un tema tan serio como la paz", pero que sí va a seguir respaldando el trabajo de la Comisión Internacional a la que considera "fiable y segura".

En otra pregunta parlamentaria, formulada por el PP, ha acusado a los populares de "resistirse" a aplicar los preceptos recogidos en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que avalan la reinserción social de todos los presos, también los de ETA, y la necesidad de no romper el "arraigo" con sus lugares de origen.

Autogobierno

Por otro lado, el lehendakari ha defendido este viernes la necesidad de "actualizar y crecer" en autogobierno para responder a "un contencioso no resuelto" y alcanzar así un acuerdo que "reconozca la realidad nacional de Euskadi y defina un sistema de garantías y la bilateralidad efectiva de las relaciones con el Estado", algo que cree que debe ser "tarea de todos".



"Nuestra aspiración es alcanzar un nuevo acuerdo político que se sustancia en una propuesta institucional y que sea refrendado por la sociedad vasca y respetado con todas las garantías", ha insistido.



Para el lehendakari este acuerdo "es posible" ya que debe tener como "única" condición "trasladar a Euskadi de 1978 a 2014 y asumir que nos corresponde, a quienes hoy representamos la voluntad popular, responder con altura de miras a esta tarea pendiente, un contencioso no resuelto que es tarea de todos".