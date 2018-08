Política

Amets Arzallus e Iñaki Rekarte hablan de la polémica bertso-bazkaria

Eriz Lotina | eitb.com

07/03/2014

El exmiembro de ETA había organizado una sesión en el bar que regenta en San Esteban (Navarra). Los bertsolaris Amets Arzallus y Jon Maia anunciaron dos días antes que no iban acudir al evento.

El exrecluso acogido a la Vía Nanclares, Iñaki Rekarte, organizó un 'bertso-bazkari' en el bar 'Ekaitza' de San Esteban (Navarra), local que regenta en la actualidad. A través de una tercera persona contactó con los bertsolaris Jon Maia y Amets Arzallus para que llevaran a cabo la actuación. Dos días antes del evento ambos anunciaron a Rekarte que no iban a asistir.

Rekarte señaló en una información publicada en el diario El Pais el pasado domingo que Arzallus y Maia rechazaron actuar porque no querían ir al bar de un "arrepentido", de alguien que "ha salido de su mundo". El exmiembro de ETA reafirmó este jueves en que se echaron atrás por las "presiones" de la izquierda abertzale.

Arzalllus y Rekarte han podido hablar esta tarde de la polémica en el espacio 'Airean' de ETB-1.

Según el exmiembro de ETA, "dos días antes recibí una llamada y me dijeron que no venían, de ahí en adelante no se". "Todo lo que ha salido en prensa lo he dicho, no ha habido interpretaciones raras", ha agregado.

Rekarte ha explicado que con anterioridad había organizado algún otro evento con Erramun Martikorena. En vista del éxito, el exrecluso acogido a la Vía Nanclares quiere organizar este tipo de iniciativas en su bar. En ese sentido, "traer al bertsolari que ha conseguido la txapela era muy importante", ha aseverado.

Por su parte, Arzallus se ha mostrado "muy dolido y apenado" con lo acontecido. Al mismo tiempo, se ha mostrado "sorprendido" con todo lo sucedido. Además, ha lamentado "tener que hablar de esta manera".

Arzallus ha querido dejar claro que tanto él como Maya no tienen "ningún problema para ir a un sitio o a otro". El bertsolari ha denunciado que alguien les comunicó el "ambiente era raro" en el pueblo y solo quisieron "guardar cierta distancia".

"Nosotros sentimos mucha pena y estamos dolidos", ha repetido. "No es justo todo lo que ha ocurrido", ha dicho. Por otro lado, ha querido invitar a Rekarte a una conversación privada, "sin terceras personas de por medio".

Rekarte le ha respondido que "no había un clima enrarecido". Según el exmiembro de ETA, "la gente estaba muy ilusionada". "Tenía todo preparado", le ha reprochado. "¿Qué tengo que sentir yo?, le ha preguntado. Rekarte ha dicho sentirse "despreciado" por los dos bertsolaris. Sin embargo, ha reconocido que algunas de las cosas de El País las dijo "en caliente, cabreado".

"Clima enrarecido, no se de que estas hablando, hay gente que no viene a mi bar, pero tampoco quiero que vengan", ha declarado. "De todos modos, no hay que llevar el tema más allá", ha dicho en un tono conciliador.

Arzallus ha dicho entender el enojo y las interpretaciones de Rekarte, pero le ha recordado "el daño" que se les ha hecho a los dos bertsolaris. "El puesto de trabajo de Jon se tambalea", ha remarcado.

"Nos encontramos en medio de un charco", ha denunciado Arzallus. "No hay que llevar el tema más allá", ha coincidido con Rekarte, pero "por desgracia, algunos ya lo han llevado más allá". "Han utilizado políticamente a Jon", ha agregado. "Están utilizando cosas que no han salido por la boca de Jon", ha concluido.

La juntera del PSE-EE de Gipuzkoa en la Comisión de Cultura de las Juntas Generales de Gipuzkoa, María Jesús Egido, preguntó el jueves a la diputada foral de Cultura, Ikerne Badiola, por la actuación del bertsolari y miembro del equipo de la Capital Cultural Europea Donostia 2016 Jon Maia.

La consejera de Cultura, Cristina Uriarte, explicó el jueves en el Parlamento Vasco que ha solicitado "explicaciones" a la oficina de la capitalidad. Además, los grupos municipales del PP y PSE en Donostia-San Sebastián han pedido la destitución del bertsolari.