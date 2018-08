Política

Audiencia Nacional

La defensa pide la absolución en el juicio por las 'Herriko Tabernas'

Redacción

10/03/2014

El abogado Iñigo Iruin ha pedido la absolución argumentando que no se puede considerar a HB organización terrorista.

En la recta final del juicio de las 'Herriko Tabernas', este lunes la defensa ha expuesto sus últimas conclusiones, y el abogado Iñigo Iruin ha pedido la absolución para sus defendidos.

El juicio sienta en el banquillo de los acusados a 34 personas, por una supuesta subordinación del entramado de Batasuna a ETA y su financiación a través de las 'herriko tabernas', aunque el fiscal ha modificado su petición inicial y sólo mantiene acusaciones para 25 de ellas.

En la sesión de hoy, Iruin ha argumentado que durante la vista no se ha probado una doble militancia de los acusados, por lo que, a su juicio, no habría vinculación con organización terrorista. El abogado defiende que no se puede considerar a HB como organización terrorista, y ha asegurado que no procede pedir la declaración de ilicitud de Herri Batasuna porque ya están disuelta y declarada ilegal desde 2003.

Petición de la Fiscalía

Por su parte, el pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostuvo que las 'herriko tabernas' eran el "lugar idóneo" de ETA para reclutar nuevos militantes, guardar temporalmente sus armas y explosivos y manejar información sobre posibles objetivos.

Los fiscales Vicente González Mota y Marcelo Azcárraga recalcaron en su informe final de conclusiones que ETA tenía el "estricto" control "de su frente institucional, Herri Batasuna", a la que se subordinaba la red de 'herriko tabernas'.

"Todo ello bajo una imagen de independencia y una autofinanciación que permitiera que las investigaciones contra la organización terrorista no repercutieran en estos frentes", dice el escrito.

Juicio

El juicio arrancó en la Audiencia Nacional el pasado 17 de octubre, más de once años después del comienzo de la investigación del juez Baltasar Garzón contra una decena de personas acusadas de desarrollar un supuesto plan de financiación ideado por ETA a través de las Herriko Tabernas.

El juicio quedará visto para sentencia esta semana.