Acercamiento de presos

Arraiz: 'Urkullu no muestra voluntad para la resolución del conflicto'

Redacción

13/03/2014

"La paz es bastante más que las medallas que se quiera poner Urkullu", ha dicho el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en una comparecencia en Vitoria-Gasteiz.

El parlamentario vasco de EH Bildu y presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha considerado hoy "vergonzoso" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, esté respaldando la "imposición inmovilista" del Gobierno de Madrid en relación al acercamiento de los presos.



Arraiz ha comparecido ante la prensa en el Parlamento Vasco en calidad de representante de EH Bildu para denunciar la actitud que, a su juicio, está teniendo el lehendakari en relación a las peticiones que de manera individualizada están realizando los presos de ETA enfermos y mayores de 70 años para su excarcelación o su traslado, principalmente a la cárcel alavesa de Zaballa.



Para Arraiz, con estas palabras, el Gobierno Vasco y el PNV demuestran su "nula voluntad" para avanzar en la "resolución del conflicto".



"La paz es bastante más que las medallas que se quiera poner Urkullu y que la cuenta de resultados que quiera exhibir Jonan Fernández (secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco)", ha lamentado el portavoz de la coalición EH Bildu tras pedir al lehendakari que actúe con responsabilidad en el proceso de paz.



Ha denunciado además que Urkullu no tenga en cuenta la vulneración de derechos humanos a la que están sometidos los presos políticos vascos enfermos y mayores de 70 años.



"(El lehendakari) ha demostrado una más que escasa sensibilidad hacia esa vulneración de derechos y no ha tenido en absoluto en cuenta el sufrimiento por el que están pasando los familiares de los presos enfermos", ha expuesto.



Pese a ello, ha considerado que cuando el PNV reclama que los presos reconozcan el injusto daño causado, esa "adjetivación", ha asegurado, "solo dificulta el que se puedan dar más pasos adelante".



Ahora que no existe la confrontación armada, ha opinado, es el momento de que desaparezca esa legalidad "de excepción" para que los presos, según la legalidad vigente, puedan acceder no solo a las cárceles vascas sino también a un proceso de excarcelación.