Política

El 9N

Mas 'sacará las urnas' pese al 'menosprecio' del PP

Redacción

13/03/2014

El presidente de la Generalitat ha garantizado que el próximo 9 de noviembre "sacará las urnas" a la calle para decidir sobre el futuro de Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha garantizado que el próximo 9 de noviembre "sacará las urnas" a la calle pese al "muro de silencio" y en algunos casos el "menosprecio" con el que el PP responde a la voluntad de diálogo del ejecutivo catalán por la consulta soberanista.

En un intenso rifirrafe dialéctico en la sesión de control del Parlament entre Mas y Sánchez-Camacho, la líder de los populares catalanes le ha preguntado a Mas si "facilitará las urnas" el día 9N para que los catalanes vayan a votar.

Sánchez-Camacho le ha espetado que "no tiene la competencia" para estos procesos y que "no puede hacerlos", así que "está actuando fuera de la ley", dando así por hecho que el Estado no concederá la competencia para referendos a la Generalitat y que la futura ley de consultas catalana será impugnada.

Mas ha subrayado que lo más "preocupante" es que la líder del PPC, llevada por su "ímpetu tradicional, nos diga que el Gobierno español intentará hundir la legalidad catalana y que el Tribunal Constitucional estará de acuerdo".

La líder del PPC ha pedido a Mas la "hoja de ruta" del Govern tras el 9N y le ha pedido que el proceso "no desemboque en Ucrania".

Por su parte, el presidente catalán ha explicado que pide las competencias de referendo al Congreso de los Diputados porque al Govern "le gusta el diálogo", pero "no encontramos nadie con quien dialogar", ha lamentado, advirtiendo, de modo gráfico, que hay un "muro de silencio" y en algunos caso "menosprecio" en el PP.