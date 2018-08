Política

Entrevista en Radio Euskadi

Andoni Ortuzar censura a López por 'dar lecciones' al Gobierno Vasco

Redacción

19/03/2014

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha asegurado que las críticas a la acción del Gobierno vasco por parte de PSE-EE y PP no son "justas" y, además, son "falsas".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el Gobierno vasco está "haciendo los deberes" pero "no anuncia milagros", como hacían "otros todas las mañanas". En este sentido, ha censurado al exlehendakari Patxi López que quiera "dar lecciones" cuando "entró en Ajuria Enea por la puerta de atrás y salió porque la ciudadanía le puso de patitas en la calle por no haber hecho nada en tres años".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha asegurado que las críticas a la acción del Gobierno vasco por parte de PSE-EE y PP no son "justas" y, además, son "falsas" porque "tenemos un gobierno que se ocupa de los temas importantes y ha fijado bien las prioridades".

En esta línea, ha asegurado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu está "haciendo los deberes" en un momento "muy complejo", pero "lo que no hace es milagros ni los anuncia". "Otros anunciaban milagros todas las mañanas que luego no sucedían", ha indicado Ortuzar, insistiendo en que el Gobierno "no hace trampas a nadie".

Asimismo, ha advertido de que, para "hacer críticas, a uno le tiene que legitimar su pasado" y, en este sentido, ha censurado que el exlehendakari y líder del PSE-EE Patxi López hable de "incumplimientos y de inacción" cuando "entró a Ajuria Enea por la puerta de atrás y salió como salió, porque la ciudadanía le puso de patitas en la calle por no haber hecho nada en tres años". "Que seis meses después nos quiera dar lecciones de algo...", ha añadido.

En relación al PP vasco, ha considerado que tiene "muy difícil hacer propaganda de lo que está haciendo su Gobierno en Madrid y es más fácil meterse con los demás".

Tras defender la necesidad de "apostar" por los acuerdos y "darles una oportunidad", ha asegurado que "no nos ponen nerviosos estas críticas y el Gobierno va a estar a lo que debe".