Atentado de ETA

Covite pide reabrir el caso por la muerte del estanquero de Eibar

Redacción

27/03/2014

El preso Kepa Pikabea habría reconocido ayer ser el autor de ese atentado, que en 1980 costó la vida al estanquero Carlos García. El crimen ha prescrito.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) pedirá a la Fiscalía la reapertura del sumario sobre el atentado que costó la vida en 1980 al estanquero de de Eibar Carlos García, después de que el preso arrepentido Kepa Pikabea confesase ayer este crimen.



La confesión se produjo a instancias de una víctima de ETA, el exteniente de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga Lope, quien hoy ha explicado que lleva casi 35 años tratando de esclarecer la autoría del atentado perpetrado el 3 de febrero de 1979 por tres miembros de ETA que ametrallaron el cuartel de la Guardia Civil de Andoain (Gipuzkoa). En esa acción murió un compañero de Madariaga, él resultó herido de gravedad y un tercer guardia civil sufrió lesiones leves.

Madariaga logró ayer entrevistarse en la cárcel de Zaballa con Pikabea, a quien considera uno de los autores del asesinato de su compañero y de las lesiones que él arrastra.



En su visita a la prisión alavesa, a la que acudió acompañado por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aunque no estuvo presente en la entrevista, el preso reconoció que formaba parte del comando "Adarra" que atentó contra el cuartel de Andoain, pero se desvinculó de esta acción porque según dijo él entonces trabajaba en una empresa de ascensores de Hernani (Gipuzkoa).



Este argumento no convenció a Madariaga, que está prácticamente seguro de que Pikabea miente. "Me dijo que no sabía nada de ese atentado", que estaba trabajando, pero el asesinato fue a las 7.30 "y no creo que a esa hora trabajara", ha comentado.

En la charla, Pikabea sí confesó ser el único autor del atentado contra el estanquero de Eibar Carlos García, perpetrado en octubre de 1980, por el que fueron condenados como cómplices dos miembros del aparato de información de ETA.

A juicio de Madariaga, ayer Pikabea le demostró que no está arrepentido y que no quiere colaborar con la Justicia porque sólo admitió ser el autor de un atentado que ha prescrito.



Con la grabación de la conversación de ayer en la cárcel Covite cree posible reabrir el caso del estanquero de Eibar gracias a esta confesión y ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que así lo solicite.

Dimisión de Txema Urkijo

Por otro lado, Covite ha exigido también la dimisión del coordinador de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Txema Urkijo, por haber ocultado durante un año y medio cartas de presos dirigidas a víctimas de ETA.

Precisamente durante la entrevista entre Picabea y Madariaga, que fue grabada y en la que estuvo presente el director de la cárcel de Zaballa, la víctima le preguntó al preso por qué no había respondido a varias cartas que le hizo llegar a la cárcel -la última en junio de 2012- reclamándole colaboración.

Pikabea informó a la víctima de que sí había respondido a sus cartas y que le hizo llegar su misiva de respuesta al asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Txema Urkijo, para que éste se la entregase a Madariaga.

Covite pone de relieve en un comunicado que el propio Txema Urkijo ha reconocido que, durante un año y medio, ocultó esa información a la víctima en aras de la "discreción".