Política

Tribunal Sup. del País Vasco

Arraiz dice que apoyó la estrategia de la IA de 'romper con el Estado'

02/04/2014

El presidente de Sortu ha negado que defendiera la lucha armada de ETA. Arraiz ha declarado como imputado ante el TSJPV, acusado de enaltecimiento del terrorismo.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha afirmado ante el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJPV Borja Iriarte, que en la mesa redonda del 18 de noviembre de 2013 celebrada en Bilbao con motivo de los aniversarios de los asesinatos de Santiago Brouard y Josu Muguruza, defendió la estrategia de la izquierda abertzale mantenida durante los últimos 35 años de "romper" con el Estado español y no la "lucha armada" de ETA, como se reflejó en algunos medios de comunicación.

Arraiz, que sólo ha respondido a las preguntas del juez instructor y del Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, ha asegurado que, en la actualidad, la izquierda abertzale defiende la ruptura con el Estado como "imprescindible y de total urgencia" porque no se "respetan los derechos nacionales del pueblo vasco".

El presidente de Sortu ha declarado durante media hora escasa como imputado en un supuesto delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo y humillación a las víctimas, tras la querella presentada por Dignidad y Justicia, a cuyas preguntas no ha respondido durante el interrogatorio.

Tras prestar declaración, Hasier Arraiz ha explicado que el 18 de noviembre él defendió que la izquierda abertzale planteara "hace 35 años la ruptura democrática con un Estado que no estaba dispuesto a respetar los derechos nacionales del pueblo vasco era imprescindible".

"Y eso nos ha llevado a que, 35 años más tarde, sigue siendo imprescindible, de total urgencia, esa ruptura democrática con un Estado que no está dispuesto a respetar los derechos nacionales de los vascos y las vascas, y en ese sentido, no está dispuesto a respetar los derechos nacionales de los vascos y las vascas; no está dispuesto a dejarnos decidir nuestro futuro libremente", ha señalado.

En esta línea, ha precisado que eso fue lo que reivindicó "aquel 18 de noviembre en aquella charla y eso es lo que he expresado nuevamente en la Sala de lo Penal del TSJPV".

A su juicio, su citación a declarar como imputado "evidencia que la libertad de expresión se vulnera en este país", y que, para los militantes de la izquierda abertzale, "sigue sin existir condiciones democráticas para afrontar con total libertad el debate político".

El TSJPV desestimó el recurso de Arraiz

El pasado 3 de febrero, el TSJPV desestimó el recurso planteado por el presidente de Sortu contra la admisión a trámite de la denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia.

En el auto de imputación, el tribunal argumentó que al defender la actividad de la "izquierda abertzale" Arraiz podría referirse también a ETA.

La Sala de lo Civil y Penal aceptó a trámite la demanda con el voto particular de la magistrada Nekane Bolado que, según explicó, no compartía "el burdo y censurable" discurso del denunciado, pero consideraba que su contenido carecía de relevancia penal.

También la Fiscalía Superior del País Vasco había concluido, al terminar las diligencias de investigación, que no observaba indicios de delito en las declaraciones de Arraiz y solicitó el sobreseimiento de la causa.

Sortu ha celebrado una concentración a las 09:30 horas en los Jardines de Albia de Bilbao, ante la sede del TSJPV, para exigir que termine "el acoso" contra Arraiz.