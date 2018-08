Política

Donostia 2016

Bildu se suma a la oposición para que Nogeras no siga como directora

Redacción

02/04/2014

El alcalde ha manifestado hoy que se sintió "sorprendido" y "dolido" por las formas en planteó su marcha Nogeras, cuyo nombramiento fue muy polémico.

Bildu se ha sumado hoy a la oposición en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, institución que impulsó la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura, para que Itziar Nogeras no continúe como directora general de 2016 aunque dé marcha atrás en su intención de dimitir.



La propuesta la ha realizado el PSE-EE en la Junta de Portavoces del consistorio donostiarra, un día después de que Nogeras anunciara su intención de dejar el cargo y el Patronato de la Fundación 2016, integrado por Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Ministerio de Cultura, le pidiera que reconsiderara su decisión.



Todos los partidos de la corporación, también PP y PNV, han respaldado la propuesta socialista, si bien es el Patronato de la Fundación el que tendría que decidir en el caso de que Nogeras optara por continuar.



El alcalde ha manifestado hoy que se sintió "sorprendido" y "dolido" por las formas en planteó su marcha Nogeras, cuyo nombramiento fue muy polémico porque ella misma escribió un email en el que informaba de que había logrado el cargo antes de que se convocara el concurso público para la selección de candidatos.



Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento donostiarra -PSE, PP y PNV- han recibido hoy las explicaciones del alcalde en una Junta de Portavoces en la que les ha informado de que Nogeras quiere dejar su puesto porque "no le estaban dejando gestionar, no se le estaba dando la dotación económica y de personal que pedía y no se sentía respaldada y apoyada", ha indicado el portavoz popular, Ramón Gómez.

Por su parte, la consejera de Educación y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha reconocido este miércoles que fue "una sorpresa" el que la directora general, Itziar Nogeras, anunciara su intención de dimitir del proyecto Donostia 2016, pero ha subrayado que hay una apuesta por parte de todas las instituciones para seguir adelante.

Tras el anuncio de dimisión de la directora, este mes, sin fecha aún, habrá una nueva reunión del patronato y entonces "veremos los cambios que hay que realizar y si hay que realizar un nuevo proceso de selección", ha concluido la consejera.

Dimisión 'sorpresa'

La directora general de San Sebastián 2016, Itziar Nogeras, puso ayer su cargo a disposición del Patronato de la Fundación de la Capitalidad Europea de la Cultura.

Nogeras había convocado poco antes de las dos de la tarde, de forma inesperada, a los medios de comunicación para cuatro horas después, pero finalmente y, tras varios retrasos, la comparecencia no se celebró.