Política

De Manos Limpias

El Supremo archiva la querella contra Marlaska por la doctrina Parot

Redacción

07/04/2014

Manos Limpias interpuso la querella al entender que el juez había cometido un delito de prevaricación en relación con la anulación de la doctrina Parot.

El Tribunal Supremo ha archivado la querella que la organización Manos Limpias presentó contra el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, por un delito de prevaricación cometido en relación con la anulación de la Doctrina Parot.



Según la querella, el juez Marlaska, que es también vocal del Consejo General del Poder Judicial, habría cometido este delito al convocar al pleno de la Sala de lo Penal "sin siquiera esperar a recibir la notificación oficial del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos", la sentencia que anulaba la Doctrina Parot, atribuyéndose así unas competencias que no le correspondían.



Además de por no respetar el principio de competencia, la prevaricación fue cometida también al dictar autos de excarcelación de Inés Del Río y Juan Manuel Piriz, dos presos de ETA que habían recurrido contra la Doctrina Parot, según la querella.



Sin embargo, el Supremo responde que la prevaricación consiste en adoptar una resolución judicial injusta a sabiendas de que lo es. De este modo, como los fundamentos jurídicos de la resolución adoptada por el pleno convocado por Marlaska no fueron injustos y, de hecho, coincidieron con la doctrina posteriormente impuesta por el propio Tribunal Supremo, no hubo delito.



"Al no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, procede acordar la inadmisión de la querella", concluye el Supremo en su auto de hoy.