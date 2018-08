Política

Tras el Aberri Eguna

Urkullu responde a críticas y denuncia incumplimientos estatutarios

Redacción

21/04/2014

En una entrada en su muro de Facebook ha respondido a las críticas de los partidos de la oposición a su discurso realizado en el Aberri Eguna.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido a las críticas de los partidos de la oposición a su discurso realizado en el Aberri Eguna con la denuncia del "incumplimiento flagrante y sistemático" del Estatuto de Gernika por parte del Estado.

En una entrada en su muro de Facebook, el lehendakari ha opinado de las valoraciones que distintos partidos han hecho de su intervención, en la que advirtió de que ante la propuesta de "nuevo estatus político", en Madrid tienen la alternativas de decir que no o de "aceptar que España" no es "una".

"Sólo he escuchado críticas y lecciones de quienes no respetaron el acuerdo alcanzado con Catalunya, de quienes para los que nunca es el momento oportuno para hablar de un nuevo estatus para Euskadi, de quienes su partido en Madrid no pierde oportunidad para vaciar de contenido nuestro actual Estatuto mediante leyes básicas", ha denunciado.

Frente a estas críticas ha lamentado que no ha oído "ni una sola palabra" sobre "el incumplimiento flagrante y sistemático de una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía".

El lehendakari ha advertido de que los problemas "no se resuelven pegando siempre una patada al balón hacia delante" y ha reclamado que "si realmente se quiere resolver un problema" ahora es el momento y la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco el lugar.