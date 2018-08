Política

Respuesta a Rajoy

Mintegi: 'La mayoría de los genocidios lingüísticos fueron legales'

Redacción

23/04/2014

Rajoy defendió ayer la actuación del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, al recurrir acuerdos municipales en Euskadi por entender que discriminan a los castellanoparlantes.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha replicado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la mayoría de los "genocidios lingüísticos" se hicieron "desde la legalidad".



Rajoy defendió ayer, martes, en el Senado la actuación del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, al recurrir acuerdos municipales en Euskadi por entender que discriminan a los castellanoparlantes.



En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Mintegi ha considerado que los argumentos de Rajoy "no son de recibo" porque "la mayoría de los genocidios lingüísticos se han hecho desde la legalidad" y ha aludido como ejemplo a las políticas del franquismo. En su opinión, que una actuación sea "legal" no quiere decir que sea "legítima".



También ha negado que Urquijo actúe en defensa de los derechos de los ciudadanos, por lo menos en defensa de aquellos que quieren "un país bilingüe y los derechos lingüísticos para las dos lenguas" oficiales.



La portavoz de EH Bildu ha recordado que una mayoría de dos tercios del Parlamento vasco, la que conforman el PNV y su grupo, ha cuestionado la figura del delegado del Gobierno en el País Vasco, ya que el Estatuto atribuye al lehendakari la representación del Estado en la comunidad.



Por otro lado, Mintegi ha denunciado que el preso Ibon Iparragirre ha sufrido "dos fuertes palizas" en prisión, "la última de ellas a manos de funcionarios públicos". Asimismo, ha afirmado que estos hechos no deberían producirse "en ninguna situación", pero "menos en el caso de un preso que cumplía pena en su domicilio" por motivos de salud.