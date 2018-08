Política

Alta médica

Martin Garitano abandona el hospital Donostia

Redacción

28/04/2014

El diputado general de Gipuzkoa, que continuará con su recuperación en su domicilio, fue hospitalizado el sábado tras sufrir un desvanecimiento.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha anunciado en su cuenta personal de Twitter, que ha abandonado el hospital de Donostia, donde estaba ingresado desde el pasado sábado cuando sufrió un desvanecimiento minutos antes de que se izara una ikurriña gigante frente al Palacio foral.

El diputado general, que ha sido sometido a diversas pruebas desde el sábado, ha recibido el alta hospitalaria, pero continuará su recuperación en su domicilio, por lo que aún no se reincorporará a su puesto, han informado fuentes de la Diputación de Gipuzkoa.

Garitano se encuentra "bien" y su estado físico y anímico es "bueno", aunque los médicos le han recomendado que descanse, han añadido.

Garitano, en un mensaje escrito íntegramente en euskera, y hecho público alrededor de las once de la mañana de este lunes, señala que "después de mirarme de arriba a abajo, me voy a casa. Gracias a todos por el apoyo que he recibido".

Asimismo, el máximo dirigente de la Diputación guipuzcoana publica una foto a su salida del centro hospitalario.