Política

Radio Euskadi

Egibar: 'La reunión entre Urkullu y Mas no fue secreta sino discreta'

03/05/2014

PSE y PP han criticado la reunión que han mantenido esta semana Urkullu y Mas. EH Bildu espera que esta reunión no impida que Mas pueda estar presente en la Ponencia de Autogobierno.

El presidente del GBB del PNV y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, ha señalado que la reunión mantenida entre los presidentes vasco y catalán, Iñigo Urkullu y Artur Mas, el pasado 1 de mayo no fue "secreta sino discreta". En la tertulia matinal de Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha subrayado además que "hablar de soberanía, de capacidad de decisión sobre las políticas públicas que afectan al bienestar de la ciudadanía es un debate positivo". Tras asegurar que se enteró del encuentro entre ambos mandatarios "por la prensa", Joseba Egibar ha incidido en que el PNV habla "permanentemente con Convergencia i Unió (CiU)", ya que, entre otras cuestiones, "somos socios de la coalición para las elecciones europeas".

El miembro de EH Bildu Oskar Matute también ha comentado que es normal que se reúnan, pero "lo que no me parece tan razonable es ese halo de clandestinidad. Es un síntoma de cuál es la situación en el Estado, el atenazamiento de las instituciones que no comulguen con el Estado". Matute ha recordado que EH Bildu ha pedido que Mas comparezca en el Parlamento vasco en la ponencia de autogobierno, y ha confiado en que la cita con Urkullu no sea excusa para que Mas no acuda.



Por su parte, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha criticado que Urkullu y Mas se reúnan para hablar de sus "obsesiones", que no son las del "conjunto de la ciudadanía y ha advertido de que ambos mandatarios "tienen un problema y quieren resolverlo a costa de todos". El dirigente popular ha manifestado que es "lógico" que los presidentes de dos comunidades se reúnan, pero el problema es que el lehendakari no se reúna con su homólogo de "Cantabria, Asturias o Galicia para trazar un plan, por ejemplo, de intereses comunes en el eje atlántico o buscar cómo reactivar el empleo, sino que se reúna con Mas para hablar de sus cosas".

La reunión también ha sido criticada por el secretario general del PSE-EE de Alava, Txarli Prieto, quien ha dicho que frente a la crisis económica que se padece y los datos del paro, el lehendakari, Iñigo Urkullu, "se esconda para hacer una reunión soberanista con su homologo catalán". Prieto ha manifestado que la reunión pone de manifiesto que el lehendakari ha pretendido "utilizar la reunión y revestirla de misterio para intentar desviar los principales problemas que tenemos".