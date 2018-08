Política

Entrevista

Rajoy, dispuesto a negociar con Cataluña y resolver el 'gran problema'

Redacción

06/05/2014

El presidente del Gobierno califica la consulta convocada por Cataluña de "problema político de gran envergadura".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que está dispuesto a dialogar sobre el proceso soberanista catalán y ha calificado la consulta convocada por la Generalitat de "problema político de gran envergadura".



En una entrevista en la cadena Ser, Rajoy ha señalado que el Ejecutivo "no puede aceptar" una consulta que el Parlamento y el Tribunal Constitucional ha dicho que es contraria a la Constitución.



No obstante, ha afirmado que espera que por la vía del diálogo y del sentido común se pueda resolver este "problema político de gran envergadura".



Tras apuntar que no es contrario a reformar la Constitución, sí ha dejado claro que "si alguien quiere reformarla es importante que se diga qué se quiere hacer" y ha recordado que él mismo apoyó su reforma en dos ocasiones, la última bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.



"El diálogo no se rompe nunca", ha subrayado Rajoy al ser preguntado al respecto. "Estoy abierto a escuchar. Estoy dispuesto a dialogar, pero si es para que yo tenga que decir que sí a una cosa a la que el Parlamento y el Constitucional ha dicho que no, me lo ponen imposible", ha destacado, antes de afirmar que nunca se le ha caracterizado por ser una persona "intransigente" con la que "no se pudiera hablar".

Contabilidad B

Por otro lado, Rajoy ha insistido en que "desconocía absolutamente" que existiera una contabilidad B en su partido y ha dicho que respetará lo que decida el juez del caso Bárcenas.



Preguntado por si no cree que se debería abrir una investigación interna, Rajoy ha recordado que, cuando se conocieron los papeles de Bárcenas, pidió explicaciones en el partido y "no lo saben".



Además, ha asegurado que entiende "absolutamente" que los ciudadanos estén molestos por que el Gobierno del PP les exija pagar impuestos mientras la Audiencia Nacional investiga si este mismo partido utilizó dinero negro para abonar la reforma de su sede nacional, en Madrid. "Lo entiendo absolutamente".



En la misma entrevista, el presidente del Gobierno ha defendido la reforma de la ley del aborto y reiterado la voluntad de "escuchar a todo el mundo" pero sin retirar el anteproyecto que lidera el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. "No vamos a retirarla, estamos dispuestos a hablar", ha respondido Rajoy.