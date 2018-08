Política

Ibarra reconoce que cuentan con 'pocos medios contra la corrupción'

09/05/2014

El presidente del TSJPV cree que se necesita "una policía judicial más especializada de la que tenemos en este momento y el auxilio de otros profesionales de perfil económico".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha reconocido que los jueces cuentan con "muy pocos medios para luchar contra la corrupción", ya que la administración de justicia está preparada "fundamentalmente para los delitos contra la vida o la propiedad".

En declaraciones a Radio Euskadi, Ibarra ha manifestado además que la ley de justicia universal "no está bien redactada" y ha incidido en que la desaparición de las audiencias provinciales "no es que no sea un objetivo lícito, pero hacerlo sin realizar las cuentas supone un coste muy amplio".

"Nuestra administración de justicia está preparada, fundamentalmente, para los delitos contra la vida o la propiedad. Si nos metemos en el ámbito de internet y corrupción política y económica nuestros medios son netamente insuficientes", ha añadido.

Estado "materialmente federal"

Por otro lado, el juez ha subrayado que el actual modelo de Estado de las autonomías no está sustentado sobre la bilateralidad y ha advertido de que, pese a que estamos en un modelo "materialmente federal", sería necesario introducir el matiz "confederal" si se quisiera una relación de bilateralidad entre la CAV y el Estado.

Asimismo, ha señalado que la sentencia del Tribunal Constitucional referida al derecho a decidir es "contundente en cuanto al sujeto de la soberanía y llena de matices en lo que se refiere a la capacidad de los ciudadanos para expresarse políticamente". No obstante, ha incidido en que el TC no avala la expresión derecho a decidir "en el sentido en que se usa en el País Vasco".