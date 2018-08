Política

Coca Cola retira su anuncio

Dignidad y Justicia: 'Te posicionas con la vida o con la muerte'

Redacción

21/05/2014

''Ha elegido la muerte, pues estas son las consecuencias'', ha dicho Daniel Portero, presidente de la asociación, en alusión a Gotzon Sánchez, actor del spot. Coca Cola ha retirado el anuncio.

''O te posicionas con la vida o te posicionas con la muerte. Ha elegido la muerte, pues estas son las consecuencias'', ha dicho este miércoles Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, en alusión a la retirada por parte de Coca-Cola del spot protagonizado por el actor Gotzon Sánchez. Entrevistado en el programa "Sin ir más lejos" de ETB2, Portero ha dicho que el actor ''ha mantenido un posicionamiento al entorno de ETA, y las consecuencias son las que son''.

La multinacional ha decidido retirar su última campaña por la participación de Sánchez, tras conocerse que el actor mostró su apoyo a la plataforma de presos Herrira. En concreto, la asociación Dignidad y Justicia remitió ayer una carta al presidente de Coca-Cola España pidiéndole la retirada su última campaña publicitaria en la que aparecía Gotzon Sánchez, por su apoyo y colaboración con Herrira.

''Ya está bien de tratar a los presos de ETA como presos políticos. Son asesinos, y punto'', ha dicho Portero. ''Cualquiera que se mezcle con ellos está de alguna forma reivindicando su causa. Si Gotzon Sánchez tuvo la mala fortuna de apoyar un acto a favor de la libertad de personas que son asesinos y que se posicionan con una organización que ha sido suspendida cautelarmente por pertenecer a ETA, las consecuencias con las que son'', ha añadido.

''Si yo soy actor y me voy a Estados Unidos y apoyo una campaña a favor de Bin Laden, yo no puedo salir en ningún spot publicitario, porque me lo prohíben inmediatamente'', ha dicho el presidente de Dignidad y Justicia.

Portero ha negado que haya sido una medida de presión a Coca Cola. ''Nosotros hemos informado a Coca Cola y ellos han tomado esa decisión''. ''Tenemos todos libertad; unos para hacer un anuncio y otros para recriminar que la persona que actúa en ese anuncio ha formado parte de actos de Herrira'', ha añadido.